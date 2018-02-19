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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ’A’ protokol giriş kapısının bulunduğu bulvara girmeye çalışan otomobil, güvenlik noktasındaki bariyerlere çarparak durdu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde hareketli dakikalar
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) istikametinden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi protokol kapısının bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Bulvarı’na girmeye çalışan otomobil, güvenlik noktası önündeki dubaları aşarak, yolu ulaşıma kapatan bariyerlere çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi ve Cumhurbaşkanlığı koruması sevk edilirken, Külliye’nin güvenliğini sağlayan "Ejder" adı verilen zırhlı araçlar da alarma geçti.

İşitme engelli sürücü Doğan Erdal F’nin 1.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Otomobilde patlayıcı bulunma ihtimaline karşı uzman ekip tarafından yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

(Seyid Fatih Poyraz - Musa Erdoğan /İHA)


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