Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı başladı

Serap Belovacıklı

Toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu. Operasyon kapsamında gelinen aşama ve izlenecek yol haritası’ın başkanlığını yaptığı toplantıda masaya yatırılacak.Zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank katıldı.Zirveyle ilgili paylaşılan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önündeki kırmızı dosya dikkat çekti