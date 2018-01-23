15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı. 

23 Ocak 2018, Salı 15:13
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Güvenlik Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Toplantının ana gündem maddesi Zeytin Dalı Operasyonu. Operasyon kapsamında gelinen aşama ve izlenecek yol haritası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığını yaptığı toplantıda masaya yatırıldı. 

Zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varank katıldı.


Zirveyle ilgili paylaşılan fotoğrafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önündeki kırmızı dosya dikkat çekti.


İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın zirvenin ardından açıklama yaptı. Kalın, "Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin’de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha edilerek, güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır.  Suriye’nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da, bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır" dedi. 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Lazkiye’de 13 terörist öldürüldü

Lazkiye’de 13 terörist öldürüldü
CHP kurultayına 10 bin kişi davet edildi

CHP kurultayına 10 bin kişi davet edildi
Adnan Oktar olayında yeni gelişme! O iddialar ortalığı karıştırdı

Adnan Oktar olayında yeni gelişme! O iddialar ortalığı karıştırdı
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki karakola taciz ateşi

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki karakola taciz ateşi
Meteoroloji açıkladı... İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı... İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Terör uzmanı Abdullah Ağar: Rusya bizimle oyun oynuyor (Abdullah Ağar kimdir?)

Terör uzmanı Abdullah Ağar: Rusya bizimle oyun oynuyor (Abdullah Ağar kimdir?)
İtifrafçı olan astsubay serbest bırakıldı

İtifrafçı olan astsubay serbest bırakıldı
Tokat'ta iş başvurusuna giden kıza taciz

Tokat'ta iş başvurusuna giden kıza taciz

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti

Zeytin Dalı harekatının ilk şehidi Musa Özalkan'ın ağlatan vasiyeti
5 kız öğrenciyi taciz eden hizmetliye 50 yıl hapis cezası

5 kız öğrenciyi taciz eden hizmetliye 50 yıl hapis cezası
Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığımız milli silahlar

Zeytin Dalı Harekatı'nda kullandığımız milli silahlar