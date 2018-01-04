Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına yanıt



"SKANDAL BİR DAVA"



"ATILAN TWEETLERİ KABUL ETMİYORUZ"



"TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"



SOÇİ ZİRVESİ



ABDULLAH GÜL'ÜN KHK AÇIKLAMASI VE KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI



RUSYA'DAN S-400 ALIMLARI



YENİ KHK ÇIKACAK MI?

Serap Belovacıklı

Türkiye 2017'de rekor sayılacak bir büyüme yakaladı. 15 Temmuz gibi bir hadiseyi kısa sürede atlatmış olması Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.2018'de de ynı disiplinle çalışmalar devam edecektir. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa'ya ziyareti olacak. Fransa ile köklü ilişkilerimiz var.Bugün Fransa Almanya'dan sonra en büyük ticaret ortaklarımızdan birisidir. Fransa'da 700 bin soydaşımız yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız soydaşlarımızla bir araya gelecek. İkili ilişkilerin yanında bölgesel konular da ele alınacak. Tabi ki Türkiye-AB ilişkileri de yer alacak. Sayın Macron'un dün Türkiye ile iligli yaptığı açıklamayı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Sayın Macron'un değerlendirmelerinin bir bilgi eksikliğine dayandığını düşünüyoruz. Türkiye'de yargı ile ilgili konular yargı uktesindedir. Bir kişinin gazeteci olması suç işlemeyeceği anlamına gelemez. Türkiye şu anda PKK, DEAŞ ve FETÖ terörüne karşı mücadele etmektedir. Şu anda cezaevinde olanlar ya bunlara üyedir ya da adi suçlarla ilgili cezaevindedir. Fransa'da saldırılar yapıldıktan sonra Fransa devletinin OHAL ilan ederek ne tür tedbirler aldığını biliyoruz. Sosyal medyada olayı hafife alanların nasıl tutuklandığını biliyoruz. Benzer tedbirleri Türkiye aldığında nedense yaftalanmaktadır. Biz Türkiye'de 15 Temmuz'u geçirdik. Aynı şekilde PKK'nın yaptıkları ortadadır. Burada ifade özgürlüğü söylemi üzerinden Türkiye'nin terörle mücadelesine gölge düşürmeye çalışanlara bu durumu ifade etmek istiyorum.Hakan Atilla davasında jüri karar verdi. Bu skandal bir davadır. Türkiye'nin içişlerini karıştırmaya yönelik bir dava olduğu belliydi. Mahkemenin seyrine, sözde tanıklara baktığınızda aslında baştan düşmesi gereken bir dava. Tanık olan kişi buradan çıkmak için her şeyi söylemeliyim diyor, mahkeme bunu dinliyor. Şu anda davaya bakan hakim FETÖ'cü bir kurum tarafından Türkiye'ye getiriliyor. Bu kişi bu skandal davaya hakim olarak bakıyor. Mahkeme süreci devam ediyor 11 Nisan'da karar açıklanacak, temyiz yolları açık. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Utanç verici bir siyasi operasyon olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bunlarla Türkiye'ye zarar vereceklerini düşünenler varsa boşuna düşünmesinler. Milletimiz oynanan oyunu görmektedir.Bir diğer konu İran. Bizim için İran'ın barışı huzuru son derece önemlidir. Dışarıdan atılan tweetlerle İran'ın huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Dost ve kardeş bir ülke olarak İran'ın barışı bizim için büyük önem arz etmektedir.Bir diğer konu Kerkük'te yaşanan hadiseler. Bir dönemdir Türkmenlere saldırı yapıldığını biliyoruz. Buradan beklentimiz Irak hükümetinin bu saldırılarla ilgili soruşturma başlatması. Biz de Türkmen kardeşlerimizin yanında olacağız.Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi yapılacak. Bu kongreye davet edilecek kişilerin 3 ülkenin de onayını almış olması gerekiyor. PYD meselesini ifade ettik. PYD'nin davet edilmeyeceğini ifade ettiler. Bu tutumumuz net. Bu sadece biz istediğimiz içn değil kongrenin doğru sonuçlar üretmesi açısından önemli. Suriye'yi PYD ve YPG temsil edemez. Bu Amerikanın planının bir parçası. Soçi'de yapılacak toplantıya Suriye halkının farklı grupların meşru temsilcilerinin katılması esastır.Şu anda kabine değişikliği gündemimizde değil.Gerekli açıklamaları da Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Çıkartılan KHK'da böyle bir muğlaklığın olmadığını kendileri zaten ifade ettiler. İşin ilginç yanı 1,5 yıl önce çıkartılan yasanın sivillerle ilgili çıkartılması neden böyle bir tartışmaya yol açtı? Konunun böyle bir istismara açık olmadığı kendiliğinden anlaşılacaktır.Asker konuşlanması diye bir şey sözkonusu değil. Ama teknik işbirliğinde tabi ki bir trafik olacaktır. Ama bunu Rus askerinin Türkiye'de konuşlanması söz konusu olamaz. Bunlar savunma füzeleri kimseyi vurmuyoruz.Şu ana kadar OHAL çerçevesinde çıkarılan bütün KHK'lar devletin kendi işleyişi ile ilgilidir. Vatandaşa, millete dönük değil. Öncelikli hedefi bu. Neden? Süreç hızlı ilerlesin. Elbette bu kanunlar sonunda Meclis'e gelecek. Bundan sonra çıkacak KHK'lar da önünde sonunda Meclis'e gelecek. OHAL'in süresi ne kadar uzatılır? Bu değerlendirilir. Hem Bakanlar Kurulu hem MGK'da bu konu istişare edildikten sonra karara bağlanmaktadır.