Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, McMaster ile görüştü!

Nazlı Erdol

"Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret edenUlusal Güvenlik Danışmanı Korgeneralile görüşmüştür. Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır.Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olanvearasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır."