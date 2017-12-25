Cumhuriyet davasında ara karar: Tutukluluklarının devamına...

'AKP İKTİDARINI MİLLETVEKİLİ OLUP ELEŞTİRİN'

AHMET ŞIK SALONDA YOK!

AVUKATLARDAN REDDİ HAKİM TALEBİ

GAZETECİLER MESLEKTAŞLARINA DESTEĞE GELDİ

Ahmet Şık: Mesleki faaliyetlerim nedeniyle her dönemin yargısının suçlusu olmayı başardım

Kübra Akalın

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla dördü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları bugün (25 Aralık 2017) beşinci kez hâkim karşısına çıkıyor.Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Vakfı BaşkanıCumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, muhabirve muhasebe çalışanı'in tutuklu yargılandığı dava İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.Dava tanık olarak çağrılan Doğan Satmış'ın konuşmasıyla başladı. Satmış'ın açıklamalarından sonra savunma yapan Ahmet Şık'ın sözü mahkeme başkanı tarafından kesildi ve salonda gerilim yaşandı.Ahmet Şık savunma yapmak istediğini söyledi. Savunmasına başlayan Şık, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in ülke nüfusunun yüzde 8'nin şüpheli durumda olduğuna ilişkin bir açıklama yaptığını belirterek, "Çocuk ve engellileri çıkardığınız da bu rakam aslında ülke nüfusunun yüzde 15'inin devlet nezdinde şüpheli görüldüğü anlamına gelir" ifadesinde bulundu.Savunmasının devamında "Karşımıza çıkan tablo şöyle; çoğulculuğa değil çoğunlukçuluğa sırtını dayayarak memleketin kendinden olmayanlarına değişik biçimlerde ve düzeyde terörist muamelesi yapan bir iktidar var. Terörist muamelesini akıl almaz suçlamalara dönüştüren iktidar güdümünde bir yargı var" ifadesini kullanan Şık, mahkeme başkanı Abdurrahman Orkun Dağ tarafından siyasi savunma yaptığı gerekçesiyle uyarıldı.Şık'ın bu sözleri üzerine "Böyle devam edersen keserim. Bu savunma değil. AKP iktidarını gidin milletvekili olup eleştirin" ifadesini kullandı.Şık, başkana bu davanın siyasi olduğunu söyledikten sonra dışarı çıkartılırken "Gün gelecek siz yargılanacaksınız, burada siz olacaksınız, unutmayın bunu" dedi.İzleyicilerin de tepki göstermesi üzerine mahkeme salonu boşaltıldı.Duruşma seyirci kısıtlamasıyla 14.15'te yeniden başladı. Duruşma salonuna getirilmeyen Ahmet Şık için Başkan Dağ şu açıklamayı yaptı: "Ahmet Şık bundan sonra bu yargılama salonunda olmayacak. (Mahkeme başkanı daha sonra bu açıklamasını 'bu celse' olarak düzeltti) CMK 203-204 uyarınca bariz bir şekilde yargılamanın düzenini bozdu. Buna devam edeceğine şüphemiz yok. Ahmet Şık'ın protest bir adam olduğunu herkes biliyor, biz de biliyoruz. Burayı forumcu arkadaşlarıyla slogan atılan bir yer haline getirilmesi doğru değildir. Doğruları mümkün olduğu kadar yakalayıp bu yargılamayı sonuçlandırmayı tecelli ediyoruz."Avukatlar, gazeteci Şık'ın salona geri alınması ve savunmasına devam etmesi taleplerini iletti. Avukatlar, Şık'ın salona getirilmemesi halinde savunma hakkının kısıtlanması ve başından beri soruşturma ve davanın tarafsızlığına gölge düşüren işlemleri gerekçe göstererek reddi hakim talebinde bulundu.Mahkeme Başkanı 10 dakikalık aranın ardından; söz alan savcı red talebini gerekçesiz bulduğunu ifade ederek kabul edilmemesini ve tutukluluğunun devamını talep etti.Mahkeme Heyeti, reddi hakim talebinin usule uygun olduğunu ve acil işler dışında işlem yapmayacağını beyan etti. "Reddi hakim" kararırının daha sonra değerlendirileceğini söyledi.Söz alan tutuklu gazeteciise Ahmet şık için alınan kararı eleştirerek şunları söyledi: "Dün [tutuklulukta] 15. aya girdim. Bir savunma hazırlamıştım, okumak istiyordum ama Ahmet Şık savunmasını yapamadığı için doğal olarak ben de yapmayacağım. Bugün oğlumun doğum günüydü. Oğlum 21 yaşında. Yurtdışında hukuk okudu. Ve bugün salona alınmadı Sayın Başkan! Sizden tek bir talebim var. Ahmet Şık'ın savunma yapamadığı yerde ben de savunma yapmayacağım. Ahmet aşağıda tek başına. Ben de onun yanına inmek istiyorum."Aranın ardından ara karar için salona geçildi. Mahkeme aldığı ara kararda tutuklu gazetecilerin tutukluluklarının devamına karar verdi. Duruşma 9 Mart'ta Silivri'de görülecek.Duruşma öncesinde gazeteciler tutuklu meslektaşlarına destek için Çağlayan'daydı. Duruşmaya çok sayıda meslek örgütü katılım çağrısı yaptı. Adliye binası önünde yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"Demokrasi için, özgürlüğümüz için biz gazeteciler; yalana 'yalan', talana 'talan', katliama 'katliam' demeye ve her birinin ardındaki gerekçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Yarın akşam buradan dört arkadaşımızla ayrılmak istiyoruz. Ama asla bununla yetinmeyeceğiz.Tutuklu bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını, ifade özgürlüğü kapsamındaki tüm davaların da düşürülmesini istiyoruz. Çalınan hukukun kılıfına dönüşen OHAL ve KHK rejiminin, tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırmasını istiyoruz.Fikir, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Özgürlük, demokrasi ve adalet istiyoruz. Asla pes etmeyeceğiz, biz kazacağız."