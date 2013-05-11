Cumhuriyet tarihinin en kanlı saldırısı

Türkiye Reyhanlı'daki kanlı saldırının şokunu yaşıyor. Şu ana kadar 42 kişinin can verdiği saldırıda 30'a yakını ağır yaralı olmak üzere 100 yaralının olması tablonun daha da korkunç olabileceğini düşündürüyor. Bu saldırı Türkiye tarihindeki en kanlı bombalı saldırı olarak da kayıtlara geçti.



EL KAİDE SALDIRILARI



Türkiye böylesine büyük bombalı saldırılarla ilk kez 2003 yılında tanışmıştı.



15 Kasım 2003'te İstanbul'daki Neve Şalom Sinagogu ve Beth İsrael Sinagogu'na düzenlenen iki bombalı saldırıda 27 kişi öldü.



20 Kasım'da, bu saldırılardan sadece 5 gün sonra bu kez bomba yüklü araçlar İstanbul'daki İngiliz Başkonsolosluğu ve HSBC Bankası'nın genel merkezini hedef aldı. Bu saldırılarda da 30 kişi öldü. Bu saldırıları El Kaide üstlendi.



