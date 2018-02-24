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Cüneyt Arkın acı gerçeği anlattı

Cüneyt Arkın, “Benim kuşağım parayı ve şöhreti bilmedi. Öyle han, hamam, havuzlu evler, yalılar alacak kadar para kazanmadık" dedi

24 Şubat 2018, Cumartesi 10:45
Cüneyt Arkın acı gerçeği anlattı
Üsküdar Belediyesi’nin düzenlediği Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri programına Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın katıldı. Gecenin başında sahnede konukları selamlayan Yeşilçam’ın usta oyuncusu, bir hayranı tarafından kolundan çekilince düşme tehlikesi geçirdi.

Yanındakilerin müdahalesi ile Cüneyt Arkın düşmekten son anda kurtuldu. Cüneyt Arkın, programda Yeşilçam anılarını anlattı.


'BENİM KUŞAĞIM PARAYI VE ŞÖHRETİ BİLMEDİ'


“Benim kuşağım parayı ve şöhreti bilmedi arkadaşlar" diyen Cüneyt Arkın, "Hüseyin Peyda’yı, Erol Taş’ı hatta Eşref Kolçak’ı ve Fikret Hakan’ı öyle han, hamam, havuzlu evler, yalılar alacak kadar para kazanmadık. Ama ben buna hiçbir zaman yanmam. Ben asıl karakter oyunculara yanarım. Onların çoğu darülacezede, yaşlılar yurdunda öldü. Kimsesiz, Taksim’de, parklarda yattılar orada öldüler. Karakter oyuncular olmadan Türkiye’de Türk filmi çekilmezdi” dedi.



'KEŞKE DAHA AZ ÇEKSEYDİM DE DÖRT NALA KOŞSAYDIM'


Film setlerinde gece gündüz çalıştığını söyleyen Cüneyt Arkın, “Cumartesi, Pazar dahil çalışıyorum bir film bitiyor diğeri başlıyor. Bir kavga sahnesi vardı. Ara verdik kapıya çıktım. O kadar güzel bir yel esti yüzümü okşadı. Bir de koku geldi baktım salata kokuyor. Adam orada oturmuş salata soyarak satıyor. Bahar gelmiş benim haberim yok. Keşke daha az çekseydim de dörtnala koşsaydım. Özgürlüklere, baharlara, çiçeklere" şeklinde konuştu.


GENÇLERE NASİHAT


Gençlere nasihat eden Cüneyt Arkın, “Gençleri, bir arkadaşınız size bir sigara ikram ediyor, önünüz bir bardak içki koyuyor ve diyorsa ki iç bir kereden bir şey olmaz. O sizin arkadaşınız değil düşmanınızdır. Çünkü alkol, uyuşturucu bağımlılarına sorduğun zaman 10 tanesinin 9 tanesi beni arkadaş alıştırdı diyor. Bir kere filan yok ağzını değdirdiğin zaman seni bırakmıyor” ifadelerini kullandı.


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