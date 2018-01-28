Cüneyt Arkın'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek: Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum

"SENİ NEREDE GÖRSEM AĞLIYORUM"

Cüneyt Arkın'ın çektiği bu videoya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

Afrin şehidini eşi üniformasıyla karşıladı

Çiğdem Saltık

, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK)'e yönelik ""na destek mesajı verdi.Sanatçının oğluhesabından, babasının ""na ilişkin destek mesajını video şeklinde yayınladı., mesajında, "Zeytin Dalı Harekatı"nda görev yapan Türk askerine hitaben şunları söyledi:"Aslanlarım, Mehmetçiklerim benim... Her babayiğidin göze alamayacağı büyük zorluklara rağmen, bu uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla, sonsuz bir vatan sevginle, kendini ateşlere, alt üst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun, bu vatan, bu bayrak için. Senin bu destansı yiğitliğin, bir Anadolu sadeliği, alçak gönüllüğü içerisindeki gülüşün, duruşun var ya beni çok duygulandırıyor. Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun."