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Cüneyt Arkın'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek: Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na destek mesajı verdi. Cüneyt Arkın, "Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum." diyerek yaşadığı duyguyu anlattı

28 Ocak 2018, Pazar 16:07
Cüneyt Arkın'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek: Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum
Cüneyt Arkın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Harekatı"na destek mesajı verdi.

"SENİ NEREDE GÖRSEM AĞLIYORUM"

Sanatçının oğlu Murat Arkın, Instagram hesabından, babasının "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin destek mesajını video şeklinde yayınladı.

Cüneyt Arkın, mesajında, "Zeytin Dalı Harekatı"nda görev yapan Türk askerine hitaben şunları söyledi:

"Aslanlarım, Mehmetçiklerim benim... Her babayiğidin göze alamayacağı büyük zorluklara rağmen, bu uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla, sonsuz bir vatan sevginle, kendini ateşlere, alt üst olmuşlara gözünü kırpmadan atıyorsun, bu vatan, bu bayrak için. Senin bu destansı yiğitliğin, bir Anadolu sadeliği, alçak gönüllüğü içerisindeki gülüşün, duruşun var ya beni çok duygulandırıyor. Ağlıyorum Mehmetçik ağlıyorum. Seni nerede görsem ağlıyorum. Gazan mübarek olsun."



Cüneyt Arkın'ın çektiği bu videoya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

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