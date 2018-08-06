Cüneyt Arkın kimdir? Sağlık durumu nasıl? Hastalığı ne?

Malkaçoğlu, Battal Gazi gibi filmlerle gönlümüze taht kuran ve filmlerde her zaman kötülere karşı mücadele eden usta sanatçı Cüneyt Arkın, dün sevenlerini korkuttu. Bir süredir ekranlarda görünmeyen sanatçı solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sanatçının menajerlik şirketinden edindiği bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti. Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

Cüneyt Arkın'ın Instagram hesabından da "Rutin kontrol için hastaneye gidilmiştir. Evde kullanmış olduğu oksijeni hastanede takıldı ve daha sonra evine geri döndü. Her şey yolunda" mesajı paylaşıldı.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

8 Eylül 1937 Eskişehir doğumludur. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olarak bilinmektedir. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi’nde okumuştur. Üniversitede ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Asıl mesleği doktorluk olan Arkın, 1964 yılında meslektaşı olan Güler Morcan ile evlilik yapmıştır. Bu evliliğinden Filiz adında bir kızı olmuştur. Fakat çift 1968 yılında yollarını ayırmıştır. Bu ayrılıktan 1 yıl sonra Betül Cüreklibatur ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten Kaan ve Murat adında iki oğlu olmuştur. 2002 yılında siyaset ile de uğraşan Arkın, Mesut Yılmaz’dan Eskişehir Milletvekili Adayı olması için teklif almıştır.

Yedek subay olarak vatani görevini yaparken Şafak Bekçileri filminin çekimleri esnasında yönetmen olan Halit Refiğ’in dikkatini çekmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra doktorluk yapmaya devam etti. Bir dergi yarışmasında 1. oldu ve doktorluğu bırakıp oyunculuğa başladı. 2 yıl içersinde en az 30 filmde yer almıştır.

Genelde aksiyon filmlerinde yer alan Arkın ‘Battalgazi’ ve ‘Malkoçoğlu’ karakterlerine can vermiş ve bu isimlerle tanınmıştır. Kariyeri boyunca hemen her karakterle karşımıza çıkmıştır. Romantik, komedi, aksiyon, dram filmlerinin birçoğunda yer almıştır. Kariyerinde hızla ilerleyen Cüneyt Arkın sinema sektörünün aranan isimleri haline gelmiştir.

12 Mart döneminde 4. Altın Koza Film Festivali'nde ödüle layık görülmüştür. Ancak jüri ilk oylamasında Yılmaz Güney’i seçmiş fakat siyasi sebeplerden dolayı kararda değişiklik yapmıştır bu neden Arkın ödülü reddetmiştir.







