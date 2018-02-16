Cüneyt Arkın: Yeni oyuncular şöhret peşinde

Hakan Kırarslan



KİTAP ÇIKARDI



‘GÖZ DEĞİL GÖZİSTAN’

Cüneyt Arkın: Betül olmasa alkolik bir adam olarak çürür giderim

İdil Janet Demiray

ve’a kitabını imzaladı.Türker İnanoğlu, “Eski yapımların tadı başkaydı. Herkes projeye gönlünü koyardı, kimseyi parayı düşünmezdi. Şimdi para dahil her türlü imkan var” diye konuştu.“Beni Türker Bey keşfedip star yaptı. Her şeyi ona borçluyum” dedi.Cüneyt Arkın da şöyle konuştu: “Beni alkol bataklığından kurtaran kişi Türker İnanoğlu’dur. O zamanlar aile gibiydik. Ama maalesef Türk Sineması vizyonunu kaybetti. Yeniler şöhret ve para peşinde! Zorda olan sinema emekçilerine destek verimeli.”Cüney Arkın, Türkan Şoray’a da övgüler yağdırıp “Gözleri göz değil, gözistan” dedi.