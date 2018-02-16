Cüneyt Arkın: Yeni oyuncular şöhret peşinde

Hakan Kırarslan
Cüneyt Arkın
KİTAP ÇIKARDI
, Türkan Şoray
, Göksel Arsoy
, Müjdat Gezen
, Zafer Ergin
, Özgür Ozan
ve Nehir Erdoğan
’a kitabını imzaladı.
Türker İnanoğlu, “Eski yapımların tadı başkaydı. Herkes projeye gönlünü koyardı, kimseyi parayı düşünmezdi. Şimdi para dahil her türlü imkan var” diye konuştu.
Türkan Şoray
‘GÖZ DEĞİL GÖZİSTAN’
“Beni Türker Bey keşfedip star yaptı. Her şeyi ona borçluyum” dedi.
Cüneyt Arkın da şöyle konuştu: “Beni alkol bataklığından kurtaran kişi Türker İnanoğlu’dur. O zamanlar aile gibiydik. Ama maalesef Türk Sineması vizyonunu kaybetti. Yeniler şöhret ve para peşinde! Zorda olan sinema emekçilerine destek verimeli.
”
Cüney Arkın, Türkan Şoray’a da övgüler yağdırıp “Gözleri göz değil, gözistan
” dedi.
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