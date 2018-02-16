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Cüneyt Arkın: Yeni oyuncular şöhret peşinde

Yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu (81), ‘1914-2018 Afişlerle Türk Sineması’ adlı bir kitap yazdı. Tanıtımını Levent Kanyon’daki D&R mağazasında yaptı

16 Şubat 2018, Cuma 06:02
Cüneyt Arkın: Yeni oyuncular şöhret peşinde
Hakan Kırarslan


KİTAP ÇIKARDI


Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Göksel Arsoy, Müjdat Gezen, Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Nehir Erdoğan’a kitabını imzaladı.

Türker İnanoğlu, “Eski yapımların tadı başkaydı. Herkes projeye gönlünü koyardı, kimseyi parayı düşünmezdi. Şimdi para dahil her türlü imkan var” diye konuştu.


‘GÖZ DEĞİL GÖZİSTAN’


Türkan Şoray “Beni Türker Bey keşfedip star yaptı. Her şeyi ona borçluyum” dedi.

Cüneyt Arkın da şöyle konuştu: “Beni alkol bataklığından kurtaran kişi Türker İnanoğlu’dur. O zamanlar aile gibiydik. Ama maalesef Türk Sineması vizyonunu kaybetti. Yeniler şöhret ve para peşinde! Zorda olan sinema emekçilerine destek verimeli.



Cüney Arkın, Türkan Şoray’a da övgüler yağdırıp “Gözleri göz değil, gözistan” dedi.

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