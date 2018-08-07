Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın doktoru Serpil Özsezin, Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirterek "Büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda KOAH nedeniyle solunum sıkıntısıyla geldi. 2 gündür yoğun bakımda takip ediyoruz. Makineye bağlamaya ihtiyacımız olmadı çok şükür. Testleri yapıldı. Maske tedavisiyle şu anda dün akşamdan beri daha iyi. Daha rahat. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'KISA ZAMANDA BABAM DA ÇIKAR BİR AÇIKLAMA YAPAR'

Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur ise sosyal medyada çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Kaan Cüreklibatur "İlk geldiğimizde korkmuştuk ama buraya geldiğimiz andan itibaren inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çıkacağız. Kısa zamanda babam da çıkar bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.

'BENİM MALKOÇOĞLU'MA BİR ŞEY OLMAZ'

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatur ise "Çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak. Nefes almakta çok zorlanıyordu. Çok korkuttu bizi. Kültür bakanımız, sağlık bakanımız ve cumhurbaşkanımız aradı. Çok mutluyum. Allah sağlık verecek. Benim Malkoçoğlu'ma bir şey olmaz" dedi.

Cüneyt Arkın'ın tedavi olduğu hastanenin sahibi Hayati Arkaz ise, Cüneyt Arkın'ın durumunu yakından takip ettiğini söyledi.

Cüneyt Arkın'ın pazar gününden beri tedavi altında olduğunu belirten Hayati Arkaz, "Geldiğinde bilinci kapalıydı. Yapılan tüm müdahalelerle dün sabah itibariyle şuuru açıldı. Elimi tuttu konuştu benimle. Dün devamlı yanındaydım. Bugün daha iyi. Kendisi hayatı seviyor. Dirençli, tedaviye cevap veriyor. Çok güçlü bir insan. Zannediyorum 2 gün içinde taburcu edip evine göndereceğiz" şeklinde konuştu.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın sağlık durumu hakkında konuştu