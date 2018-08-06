81 yaşındaki Cüneyt Arkın, dün Slivri'de bulunan yazlığında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavisine başlanan Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuyla ilgili hastane sahibi açıklamalarda bulundu.

"HEM KALP HEM AKCİĞER YETERSİZLİĞİ VAR"

Usta sanatçının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten hastane sahibi Dr. Hayati Arkaz, , "Cüneyt Bey, 16.00'da geldi. Şuuru kapalıydı. KOAH hastası Cüneyt Bey. Hem kalp hem akciğer yetersizliği var. İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Şu an tedavisine yoğun bakımda devam ediyoruz . Düne göre bugün daha iyi. Bugün saat 10.00'da konuştuk, elimi sıktı. Büyük ihtimalle birkaç gün içinde normal servise alacağız. 24 saatte beklemediğim şekilde tedavisinde düzelme oldu. İyiye gidiyor durumu. Ne olacağı belli olmaz ama ciddi bir şekilde tedavi ediliyor. Sağlık durumu iyiye gidiyor, elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

MURAT ARKIN: BABAMIN SAĞLIĞI GAYET İYİ

Cüneyt Arkın'ın sağlık durumu hakkında oğlu Murat Arkın da bilgi verdi. Murat Arkın, Instagram hesabından şu notu paylaştı:

"Babamın sağlığı gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok. Dünden bu yana bizleri mesajları ile, duaları ile yalnız bırakmayan sizler vefasınız, dostluksunuz. Sizler bu ülkede hala güzel bir şeyler olabileceğinin en büyük kanıtısınız. Sağ olun..."

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