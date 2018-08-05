Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

KONTROLLERİNİN ARDINDAN EVİNE DÖNDÜ

Sanatçının menajerlik şirketinden edinilen bilgiye göre, KOAH hastası olan sanatçı, kontroller için bugün Silivri'deki bir özel hastaneye gitti.

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatur olan Türk sinemasının ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Battal Gazi, Köroğlu hikayeleri ile büyüdü. Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu. İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla "Erek" adlı bir dergi çıkarttı.

YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alıyordu. 1957 yılında Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek onu "Pazar Postası"na gönderdi.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde küçük roller almaya başlamıştı. Tıp fakültesini bitirmesinin ardından Eskişehir'e döndü.

CÜNEYT ARKIN ADININ HİKAYESİ

1963 yazında Halit Refiğ ile "Şafak Bekçileri" adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı. 1. Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refiğ, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak yönetmelikler yüzünden bu filmde rol alamadı. Aynı yılın sonbaharında Halit Refiğ "Gurbet Kuşları" adlı filmin çekimlerine hazırlanırken askerliğini bitiren Cünety Arkın filmde rol aldı. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp birleştirerek "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.

İTALYA'DA İLGİ GÖRDÜ

Başta romantik roller oynayan genç oyuncunun daha sonra hareketli sahnelere yatkınlığı dikkat çekti. İstanbul'a gelen sirklerde çalışanlardan akrobatik hareketler öğrendi. Burada kazandığı becerilerini Malkoçoğlu tarzı, kılıçlı ve atlı sahnelerde kullandı.

70li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olmuştu. İtalya'da da ilgi gördü. "John Arkin" adıyla tanındı. Ancak dil sorunu yüzünden fazla tanınamadı. Ünlü yönetmen Halit Refiğ'e göre John Wayne, Burt Lancaster seviyesinde bir oyuncuydu. Yurt dışına açılabilseydi dünyaca tanınacak bir oyuncu olabilirdi.

MALKOÇOĞLU SERİSİYLE TANINDI

En çok tanınması Malkoçoğlu serisiyle oldu. 1982 yılında çektiği "Dünyayı Kurtaran Adam" adlı filmiyle dünya sinema tarihindeki en kötü 100 film arasına girmeyi başardı. 1992 yılında televizyonun yükselişiyle dizi oyunculuğu yapmaya başladı.

Cüneyt Arkın, Güler Mocan ile 1964 yılında evlendi. 1968 yılında boşandı. Filiz (d.1966) adında kızı oldu.

Betül Işıl Cüreklibatur ile yaptığı ikinci evliliğinden Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1999 - 36. Antalya Film Şenliği - Yaşam Boyu Onur Ödülü

1976 - 13. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (Mağlup Edilemeyenler)

1972 - 4. Adana Altın Koza Film Şenliği - En iyi Erkek Oyuncu (Yaralı Kurt)

1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (İnsanlar Yaşadıkça)

1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi 3. Film (İnsanlar Yaşadıkça)

CÜNEYT ARKIN'IN FİLMLERİ

- Oğulcan (Sinema Filmi) 1990

- Şafak Sökerken (Sinema Filmi) 1988

- Bombacı (Sinema Filmi) 1988

- Şeytanın Oğulları (Sinema Filmi) 1987

- Tanık (Sinema Filmi) 1987

- Sürgündeki Adam (Sinema Filmi) 1987

- Son Kahramanlar (Sinema Filmi) 1987

- Sevdam Benim (Sinema Filmi) 1987

- Dökülen Yapraklar (Video) 1987

- Cehennem Ateşi (Sinema Filmi) 1987

- Bitmeyen Adam (Sinema Filmi) 1987

- Asılacak Adam (Sinema Filmi) 1987

- Ölümsüz Aşk (Sinema Filmi) 1986

- Yalnız Adam (Sinema Filmi) 1986

- Veda (Sinema Filmi) 1986

- Sokakların Kanunu (Sinema Filmi) 1986

- Silah Arkadaşları (Sinema Filmi) 1986

- Kral Affetmez (Sinema Filmi) 1986

- Kavga (Sinema Filmi) 1986

- Gırgır Hafiye (Sinema Filmi) 1986

- Babasının Oğlu (Sinema Filmi) 1986

- Mahkum (Sinema Filmi) 1985

- Kaçış (Sinema Filmi) 1985

- Kaplanlar (Sinema Filmi) 1985

- Kanun Adamı (Sinema Filmi) 1985

- Ateş Çemberi (Video) 1985

- Ölüm Savaşçısı (Sinema Filmi) 1984

- Bir Kaç Güzel Gün İçin (Sinema Filmi) 1984

- Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981

- Rüzgar (Sinema Filmi) 1980

- Kartal Murat (Sinema Filmi) 1980

- Üç Tatlı Bela / Öldüren Örümce... (Sinema Filmi) 1979

- Üç Sevgilim (Sinema Filmi) 1979

- Vatandaş Rıza (Sinema Filmi) 1979

- Küskün Çiçek (Sinema Filmi) 1979

- Kanun Gücü (Sinema Filmi) 1979

- Ölüm Görevi (Sinema Filmi) 1978

- Görünmeyen Düşman (Sinema Filmi) 1978

- Baba Kartal (Sinema Filmi) 1978

- Sevgili Oğlum (Sinema Filmi) 1977

- Tek Başına (Sinema Filmi) 1976

- Deli Şahin (Sinema Filmi) 1976

SENARYO

- Merhamet (TV Dizisi) 1993

- Oğulcan (Sinema Filmi) 1990

- Eski Silah (Sinema Filmi) 1989

- Doktorlar (TV Dizisi) 1989

- Şafak Sökerken (Sinema Filmi) 1988

- Bombacı (Sinema Filmi) 1988

- Şeytanın Oğulları (Sinema Filmi) 1987

- İnsan Avcıları (Sinema Filmi) 1987

- Tanık (Sinema Filmi) 1987

- Sürgündeki Adam (Sinema Filmi) 1987

- Son Kahramanlar (Sinema Filmi) 1987

- Dökülen Yapraklar (Video) 1987

- Bitmeyen Adam (Sinema Filmi) 1987

- Asılacak Adam (Sinema Filmi) 1987

- Yalnız Adam (Sinema Filmi) 1986

- Veda (Sinema Filmi) 1986

- Sokakların Kanunu (Sinema Filmi) 1986

- Sokak Kavgacısı (Sinema Filmi) 1986

- Silah Arkadaşları (Sinema Filmi) 1986

- Kavga (Sinema Filmi) 1986

- Son Darbe (Sinema Filmi) 1985

- Kaçış (Sinema Filmi) 1985

- Kaplanlar (Sinema Filmi) 1985

- Ateş Çemberi (Video) 1985

- Ölüm Savaşçısı (Sinema Filmi) 1984

- Kartal Bey (Sinema Filmi) 1984

- İntikam Benim (Sinema Filmi) 1983

- Çöl (Sinema Filmi) 1983

- Vahşi Kan (Sinema Filmi) 1983

- Ölümsüz (Sinema Filmi) 1982

- Son Savaşçı (Sinema Filmi) 1982

- Gırgır Ali (Sinema Filmi) 1982

- Dünyayı Kurtaran Adam (Sinema Filmi) 1982

- Dört Yanım Cehennem (Sinema Filmi) 1982

- Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981

- Kanun Gücü (Sinema Filmi) 1979

YAPIMCI

- Doktorlar (TV Dizisi) 1989

- Silah Arkadaşları (Sinema Filmi) 1986

- Ölüm Savaşçısı (Sinema Filmi) 1984

- İntikam Benim (Sinema Filmi) 1983

- Son Savaşçı (Sinema Filmi) 1982

- Önce Hayaller Ölür (Sinema Filmi) 1981

- Kartal Murat (Sinema Filmi) 1980

- Üç Sevgilim (Sinema Filmi) 1979

- Vatandaş Rıza (Sinema Filmi) 1979

- Küskün Çiçek (Sinema Filmi) 1979