Curry'den Clippers'a üç çeyrekte 45 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA
) Los Angeles Clippers
'ı 121-105 yenen Golden State Warriors
'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, üç çeyrekte 45 sayı kaydetti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Golden State Warriors, Los Angeles Clippers deplasmanından 121-105 galip ayrıldı.
Art arda 4. karşılaşmasını kazanan Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, son periyotta oynamamasına rağmen 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 top çalma üretti.
Warriors'ta JaVale McGee
ve Nick Young
11'er sayı, Draymond Green
ise 9 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle oynadı. Clippers'ta Lou Williams
23 sayı ve DeAndre Jordan 15 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.
İlk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala başına darbe alan Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin
, kısa bir süre oynadıktan sonra bir daha oyuna dönmedi.
Celtics'ten peş peşe 6. galibiyet
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 87-85 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.
Celtics'te Kyrie Irving 21 sayı, 6 ribaunt ve Jayson Tatum 14 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla mücadeleyi tamamladı.
Cavaliers'ı James taşıdı
Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic maçını, LeBron James'in 33 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 6 top çalmalık performansı sayesinde 131-127 kazandı.
Maçı 27 sayı, 5 ribauntla bitiren Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 dakikada 6 sayı ve 3 ribaunt üretti.
AA
Nazlı Erdol