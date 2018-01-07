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Curry'den Clippers'a üç çeyrekte 45 sayı

NBA lideri Golden State Warriors'ta forma giyen Curry, Los Angeles Clippers'a karşı üç periyotta 45 sayı attı

Curry'den Clippers'a üç çeyrekte 45 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 121-105 yenen Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, üç çeyrekte 45 sayı kaydetti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip ekibi Golden State Warriors, Los Angeles Clippers deplasmanından 121-105 galip ayrıldı.

Art arda 4. karşılaşmasını kazanan Warriors'ın all-star oyuncusu Stephen Curry, son periyotta oynamamasına rağmen 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 top çalma üretti.

Warriors'ta JaVale McGee ve Nick Young 11'er sayı, Draymond Green ise 9 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle oynadı. Clippers'ta Lou Williams 23 sayı ve DeAndre Jordan 15 sayı, 11 ribauntla mücadele etti.

İlk çeyreğin bitimine 2,5 dakika kala başına darbe alan Clippers'ın all-star forveti Blake Griffin, kısa bir süre oynadıktan sonra bir daha oyuna dönmedi.
 

Celtics'ten peş peşe 6. galibiyet


Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, konuk olduğu Brooklyn Nets'i 87-85 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Celtics'te Kyrie Irving 21 sayı, 6 ribaunt ve Jayson Tatum 14 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla mücadeleyi tamamladı.
 

Cavaliers'ı James taşıdı


Cleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Orlando Magic maçını, LeBron James'in 33 sayı, 10 ribaunt, 9 asist, 6 top çalmalık performansı sayesinde 131-127 kazandı.

Maçı 27 sayı, 5 ribauntla bitiren Kevin Love, galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 dakikada 6 sayı ve 3 ribaunt üretti.

AA


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