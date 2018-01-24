Çürük dişini pense ile arkadaşına çektirtti

Ankara'da kayda alındığı tahmin edilen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, Yücel isimli bir kişinin, arkadaşının çürüyen dişini ayarlı penseyle çektiği görüldü

24 Ocak 2018, Çarşamba 15:00
Çürük dişini pense ile arkadaşına çektirtti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde özel ambulans istasyonunda çekildiği tahmin edilen görüntü, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi. Cep telefonuyla çekilen videoda, adının Yücel olduğu öğrenilen kişi, çürüyen sağ üst azı dişini çektirmek için ilginç bir yönteme başvuruyor. Yücel adlı kişinin çürük dişine, arkadaşı ayarlı penseyle müdahale etti.


DİŞİNİ NASIL ÇEKECEĞİNİ AKADAŞINA TARİF ETTİ


Videonun arka planında gülüşenler olduğu dikkati çekerken, dişi çekmek için müdahaleye hazırlanan kişi "Hazır mısın?" diye soruyor. Ağzını açan Yücel ise hazır olduğuna dair başını sallayarak onay veriyor. Ayarlı penseyle dişi çekmek için ilk müdahalede bulunan arkadaşı, başarılı olamıyor. Bu sırada devreye giren Yücel, “Bak şöyle aşağı doğru çekeceksin" diyerek, dişinin nasıl çekileceğini tarif ediyor. İkinci müdahalede dişi çekilen Yücel, kanayan diş etine de peçete koyuyor.



Görüntü sosyal paylaşım sitesinde paylaşılınca kısa sürede izlenme rekoru kırdı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarından bazıları, yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sarıyer'de erkek cesedi bulundu

Sarıyer'de erkek cesedi bulundu
Hayvanlara yem vermeye gitti, dehlizde ceset buldu

Hayvanlara yem vermeye gitti, dehlizde ceset buldu
26 yaşındaki kadın, ilk buluşmada emekli adamı böyle soydu!

26 yaşındaki kadın, ilk buluşmada emekli adamı böyle soydu!
Afganistanlı adam eşini öldürdü, cinayeti kadının annesine açılan telefon çözdü

Afganistanlı adam eşini öldürdü, cinayeti kadının annesine açılan telefon çözdü
Son dakika... TEM'de Edirne istikametini trafiğe kapatan kaza

Son dakika... TEM'de Edirne istikametini trafiğe kapatan kaza
Zonguldak'ta kızını döven anneye 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

Zonguldak'ta kızını döven anneye 5,5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı
16 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurup öldürdü

16 yaşındaki çocuk babasını av tüfeğiyle vurup öldürdü
Isparta'da feci kaza! 2 üniversiteli genç hayatını kaybetti

Isparta'da feci kaza! 2 üniversiteli genç hayatını kaybetti
Berfin'in katili Cihat Kaycı kendini fal ile savundu: Kartta Azrail çıktı

Berfin'in katili Cihat Kaycı kendini fal ile savundu: Kartta Azrail çıktı
Sakarya'da boş sandığı silahı ateşleyen kişi öldü

Sakarya'da boş sandığı silahı ateşleyen kişi öldü
Sahte sigara silahlı kavgaya neden oldu

Sahte sigara silahlı kavgaya neden oldu