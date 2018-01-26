Cüzzam Türkiye'de azalıyor (Cüzzam nedir, cüzzam nasıl bulaşır?)

BELİRTİLERİN GÖRÜLMESİ 25 YILI BULABİLİYOR

16 MİLYONDAN FAZLA HASTA TEDAVİ EDİLDİ

BİLDİRİMİ ZORUNLU BULAŞICI HASTALIK

Senim Tanay

28 Ocak Dünya Cüzzam Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, "Hansen hastalığı" olarak da isimlendirilen(lepra), mycobacterium leprae isimli bakterinin neden olduğu kronik bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlanıyor.Özellikle cildi, çevresel sinirleri, üst solunum yolu mukozasını ve gözleri etkileyen hastalık, erken bebeklik döneminden yaşlılık dönemine kadar tüm yaş grubundaki insanları etkileyebiliyor. Tedavi edilebilir bir hastalık olan cüzzamda, erken tedaviyle hastalığın neden olduğu şekil bozuklukları ve sakatlıklar da önlenebiliyor.Cüzzama bağlı şekil bozuklukları ve sakatlıklar hemen ortaya çıkmazken, tanı konulmamış vakalarda ise yıllar sonra görülebiliyor.Tek kaynağı insan olan, ağız ve burun salgıları ile yakın ve uzun süreli temas sonucu damlacık enfeksiyonuyla bulaşan cüzzam hastalığında, belirtilerin görülmesi bazen 25 yılı bulabiliyor.Yol açtığı fonksiyon kayıpları, sosyal damgalanma ve dışlanma gibi etkileri nedeniyle özel bir sağlık problemi olan cüzzamda, 1980'li yılların başlarından bu yana yapılan etkili kampanyalar ve tedavide birden fazla ilacın birlikte kullanılması ile 16 milyondan fazla hastanın tedavi edilmesiyle hasta sayısı önemli ölçüde azaldı.Dünyadaki cüzzam hastalarının çoğu Güneydoğu Asya, Afrika ve Batı Pasifik bölgesinde yer alıyor. Son 10 yılda dünyada vaka sayısı bir önceki yıla göre azaldı. 2007 yılında 258 bin 133 olarak bildirilen yeni vaka sayısı 2016 yılında 214 bin 783 olarak tespit edildi. Ancak yeni vakalar enfeksiyon yayılımının halen devam ettiğini gösteriyor.Türkiye'de ve dünyada cüzzam tedavisi ücretsiz olarak yapılıyor. Türkiye'de cüzzam hastalığı bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında yer alıyor ve "Lepra Eradikasyon Programı" uygulanıyor.Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de 2017 yılı itibarıyla kayıtlı cüzzamlı sayısı toplam 605 oldu ve geçen yıl tespit edilen yeni vaka sayısı ise 2 olarak kayıtlara geçti.