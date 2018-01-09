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Cyle Larin Beşiktaş'la anlaştı! İşte golleri (Cyle Larin kimdir?)

Beşiktaş Cenk Tosun’un boşluğunu Kanadalı forvet Cyle Larin ile doldurdu. Siyah beyazlı yönetim 22 yaşındaki Kanadalı forvet ile 4,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Cyle Larin Beşiktaş'la anlaştı! İşte golleri (Cyle Larin kimdir?)
Beşiktaş yeni forvetini Amerika'da buldu.

Siyah beyazlılar Amerika Birleşik Devletleri’nin Orlando City takımında forma giyen Cyle Larin’i transfer etti. 

Beşiktaş, Orlando City ile sözleşmesi sona eren 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Larin için bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon sonuna kadar 500 bin euro ücret alacak Kanadalı oyuncu, daha sonraki sezonlarda 1,5 milyon euro yıllık ücret kazancak.



Larin’in kısa süre içinde Türkiye’ye gelip, Antalya kampına katılması planlanıyor. 

Beşiktaş Cyle Larin'le anlaştıBeşiktaş Cyle Larin'le anlaştı

2017’de Orlando City ile 30 maça çıkan Kanadalı oyuncu, 12 gol 2 asistlik performans gösterdi.

Kanada milli takımı ile 20 maça çıkan Larin, 4 gol attı.

2017’de son karşılaşmasını 9 Ekim’de Kanada milli takımı ile oynayan Larin, yaklaşık 3 aydır maça çıkmadı.
 

CYLE LARİN KİMDİR? 


17 Nisan 1995'ta Kanada'da doğan Larin 1.88 boyunda. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan Cyle Larin 2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti.

Ocak 2015'te Orlando City kadrosuna dahil olan futbolcu bu forma altında bugün kadar 89 maçta görev aldı. Takıma 44 gol ve 8 asistle katkı sağladı. 

Adı: Cyle Larin
Doğum Tarihi: 17.05.1995
Doğum Yeri: Brampton
Ülkesi: Kanada
Mevki: Forvet
Boyu: 1.88
Ayak: Sağ
Kulübü: Orlando City
Kontrat: 31.12.2017
Milli takım: Kanada (26 maçta 6 gol)


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