Cyle Larin Beşiktaş'la anlaştı! İşte golleri (Cyle Larin kimdir?)

Beşiktaş Cyle Larin'le anlaştı

CYLE LARİN KİMDİR?

Erdinç Şahin

yeni forvetini Amerika'da buldu.Siyah beyazlılarnintakımında forma giyen’i transfer etti.Beşiktaş, Orlando City ile sözleşmesi sona eren 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Larin için bonservis bedeli ödemeyecek.Bu sezon sonuna kadar 500 bin euro ücret alacak Kanadalı oyuncu, daha sonraki sezonlarda 1,5 milyon euro yıllık ücret kazancak.Larin’in kısa süre içinde Türkiye’ye gelip, Antalya kampına katılması planlanıyor.2017’de Orlando City ile 30 maça çıkan Kanadalı oyuncu, 12 gol 2 asistlik performans gösterdi.Kanada milli takımı ile 20 maça çıkan Larin, 4 gol attı.2017’de son karşılaşmasını 9 Ekim’de Kanada milli takımı ile oynayan Larin, yaklaşık 3 aydır maça çıkmadı.17 Nisan 1995'ta Kanada'da doğan Larin 1.88 boyunda. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti.Ocak 2015'te Orlando City kadrosuna dahil olan futbolcu bu forma altında bugün kadar 89 maçta görev aldı. Takıma 44 gol ve 8 asistle katkı sağladı.Adı: Cyle LarinDoğum Tarihi: 17.05.1995Doğum Yeri: BramptonÜlkesi: KanadaMevki: ForvetBoyu: 1.88Ayak: SağKulübü: Orlando CityKontrat: 31.12.2017Milli takım: Kanada (26 maçta 6 gol)