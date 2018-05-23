Cyle Larin hedefi vurdu

Demir Grup Sivasspor karşısında hat-trick yaparak öne çıkan Kanadalı forvet, gelecek sezon için golcü arayışındaki teknik heyete ‘hazırım’ mesajı yolladı.

Devre arası Orlando City’den transferi gerçekleşir gerçekleşmez başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelen Larin, bu öneriyi hiç de sıcak karşılamamıştı.

Kendisine kadro garantisi verilemeyeceği bildirilmesine ve takımdaki forvet sayısının çokluğuna rağmen kalmaya karar veren genç oyuncu, o günden sonra çok sıkı çalıştı.

İdmanlardaki çalışkanlığıyla göze giren Cyle Larin, forma fırsatı bulduğunda bu şansları iyi kullandı, son haftalardaki maç performansıyla da antrenmanlardaki başarısını tamamladı.

Larin’in gelecek sezon da kesinlikle kiralık gitmek istemediği aktarıldı.





(Milliyet)