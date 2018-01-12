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Cyle Larin İstanbul'da ( Cyle Larin kimdir?)

Beşiktaş Cenk Tosun’un boşluğunu Kanadalı forvet Cyle Larin ile doldurdu. Siyah beyazlı yönetim 22 yaşındaki Kanadalı forvet ile 4,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Saat 22:00 gibi İstanbul'a geldi

Cyle Larin İstanbul'da ( Cyle Larin kimdir?)
Beşiktaş yeni forvetini Amerika'da buldu. Siyah beyazlılar Amerika Birleşik Devletlerinin Orlando City takımında forma giyen Cyle Larin’i transfer etti. 


İSTANBUL'A GELDİ


Beşiktaş, Orlando City ile sözleşmesi sona eren 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Larin için bonservis bedeli ödemeyecek. Genç golcü İstanbul'a geldi
 


CYLE LARİN KİMDİR? 


17 Nisan 1995'ta Kanada'da doğan Larin 1.88 boyunda. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan Cyle Larin 2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti.

Ocak 2015'te Orlando City kadrosuna dahil olan futbolcu bu forma altında bugün kadar 89 maçta görev aldı. Takıma 44 gol ve 8 asistle katkı sağladı. 

Adı: Cyle Larin
Doğum Tarihi: 17.05.1995
Doğum Yeri: Brampton
Ülkesi: Kanada
Mevki: Forvet
Boyu: 1.88
Ayak: Sağ
Kulübü: Orlando City
Kontrat: 31.12.2017
Milli takım: Kanada (26 maçta 6 gol)
 
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