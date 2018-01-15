Cyle Larin Osmanlıspor'a kiralanıyor

"LARİN KİRALANABİLİR"

"ÖNCELİĞİMİZ LİG"

"2. YARI ÇETİN GEÇECEK"

Erdinç Şahin

İrfan Buz, Batıkent Tesisleri’nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde şu ana kadar üç futbolcuyla kadrolarını güçlendirdiklerini belirtti.’yi transfer ederek savunma ve orta sahadaki eksikliklerini giderdiklerine işaret eden Buz, ayrıca ligin ilk devresinde lisansı çıkartılmayan Mehmet Güven ve Muhammed Bayır’ı da yeniden takıma dahil ettiklerini hatırlattı.Buz, transfer ettikleri futbolcularla ilgili "Savunmada lider bir stopere ihtiyaç duyuyorduk, Yalçın Ayhan’ı aldık. Defansımızdaki seviyemizi kesin yükseltecek. Orta sahadaki dinamizmi artırmamız gerekiyordu. Bu doğrultuda da Ceyhun Gülselam’ı kadromuza kattık. İkisi de tecrübeli arkadaşlar. Tortol ise 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabiliyor. Genç bir arkadaş, altyapısı iyi. Önemli bir futbolcu, herkes zamanla görecektir. Onu da aldığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu."10 numara olacaksagibi olmalı. Günümüzün futbolunda gerçekten bu çok önemli bir kavram. 10 numara, Batalla gibi temponuzu yükseltiyorsa, gol, kilit pasları atabiliyorsa, asistlerde de önemli bir rol alıyorsa alalım. Modern futbolda mücadele önemli. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi oynaması lazım."Yönetim ile istişare içinde doğru transferler gerçekleştirdiklerini düşündüğünü belirten Buz, bir forvet oyuncusu almayı planladıklarını dile getirdi.Beşiktaş’ın transfer görüşmelerine başladığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği 22 yaşındaki Kanadalı Larin’i kadrosuna kattıktan sonra Osmanlıspor’a kiralayacağı iddialarının sorulması üzerine Buz, "Kiralık formülü konuşuldu ama net bir şey yok. Bizim birkaç alternatifimiz var. Yönetimimiz transfer konusunda çok iyi, profesyonelce çalışıyor." ifadelerini kullandı.İrfan Buz, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile 17 Ocak Çarşamba günü Osmanlı Stadı’nda oynayacakları maça ilişkin, "İlk maçı 4-1 kaybettik. Beşiktaş önemli bir skor avantajına sahip. Ancak biz sahaya çıkıp, elimizden geleni yapacağız. Mücadele edeceğiz, iyi futbol sergilemek istiyoruz. Bulunduğumuz pozisyon nedeniyle önceliğimiz lig." diye konuştu.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in karşılaşmanın saat 20.30’da oynanacak olması nedeniyle yaptığı eleştiriye katıldığını vurgulayan Buz, "İklim şartları düşünüldüğünde daha erken saatte oynanması daha mantıklı olabilirdi." yorumunu yaptı.Buz, genç futbolcuları çok sevdiğinin altını çizerek, 1999 doğumlu sol bek Ali Eren İyican’ı Beşiktaş karşısında oynatmayı düşündüğünü dile getirdi."Çalışmalarımız çok iyi gitti. Moral motivasyonumuz iyiydi. İyi bir ortamda çalıştık, sahalar da güzeldi. Osmanlıspor’a geldiğimizde tablo çok farklıydı. Bir puanımız vardı, arkamızda kimse yoktu. Devreyi 17 puanla tamamladık. Mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sadece içeride değil, deplasmanda da puanlar almak istiyoruz. Ligin ikinci yarısı çok çetin geçecek. Bütün takımlar için geçerli, ayakta kalan puanları alacak. Gerçekten çok büyük bir mücadele bizi bekliyor. Allah nasip ederse bunun üstesinden geleceğiz. Osmanlıspor, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde gruptan lider çıkmış bir takım.layık olduğu yere taşıyacağız. "AA