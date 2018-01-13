Cyle Larin sağlık kontrolünden geçti! Beşiktaş KAP'a bildirdi

Cyle Larin İstanbul'da ( Cyle Larin kimdir?)

İSTANBUL'A GELDİ



CYLE LARİN KİMDİR?

Erdinç Şahin

Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerindenforma giyendün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi.Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cyle Christopher Larin ile transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.Kanadalı futbolcu, transfer görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.MLS Federasyonu ve Orlando City ile olan hukuki süreçlerin tamamlanmasından sonra pazartesi veya salı günü transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.Beşiktaş, Orlando City ile sözleşmesi sona eren 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Larin için bonservis bedeli ödemeyecek. Genç golcü İstanbul'a geldi17 Nisan 1995'ta Kanada'da doğan Larin 1.88 boyunda. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan Cyle Larin 2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti.Ocak 2015'te Orlando City kadrosuna dahil olan futbolcu bu forma altında bugün kadar 89 maçta görev aldı. Takıma 44 gol ve 8 asistle katkı sağladı.Adı: Cyle LarinDoğum Tarihi: 17.05.1995Doğum Yeri: BramptonÜlkesi: KanadaMevki: ForvetBoyu: 1.88Ayak: SağKulübü: Orlando CityKontrat: 31.12.2017Milli takım: Kanada (26 maçta 6 gol)DHA