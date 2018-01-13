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Cyle Larin sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kanadalı golcü Cyle Larin, sağlık kontrolünden geçti.

Cyle Larin sağlık kontrolünden geçti
Cenk'in ayrılmasından sonra santrfor arayışlarını hızlandıran Siyah-beyazlı yönetim, ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Orlando City'de forma giyen Larin'i dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi.

Kanadalı futbolcu, transfer görüşmelerinin büyük bir bölümünün tamamlanmasının ardından da bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

MLS Federasyonu ve Orlando City ile olan hukuki süreçlerin tamamlanmasından sonra pazartesi veya salı günü transferin resmi olarak açıklanması bekleniyor.


 

İSTANBUL'A GELDİ


Beşiktaş, Orlando City ile sözleşmesi sona eren 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Larin için bonservis bedeli ödemeyecek. Genç golcü İstanbul'a geldi


CYLE LARİN KİMDİR? 


17 Nisan 1995'ta Kanada'da doğan Larin 1.88 boyunda. Futbola Sigma FC alt yapısında başlayan Cyle Larin 2007-2013 yılları arasında bu kulübün formasını giydikten sonra 2013'de Connecticut Huskies alt yapısına geçti.

Ocak 2015'te Orlando City kadrosuna dahil olan futbolcu bu forma altında bugün kadar 89 maçta görev aldı. Takıma 44 gol ve 8 asistle katkı sağladı. 

Adı: Cyle Larin
Doğum Tarihi: 17.05.1995
Doğum Yeri: Brampton
Ülkesi: Kanada
Mevki: Forvet
Boyu: 1.88
Ayak: Sağ
Kulübü: Orlando City
Kontrat: 31.12.2017
Milli takım: Kanada (26 maçta 6 gol)

DHA
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