D-100 Karayolunda feci kaza

Kaza, D-100 Karayolu Harem istikameti Medeniyet Üniversitesi durağında saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI

İddiaya göre, sabah saatlerinde etkili olan yağmurda ıslak yolda D-100 Karayolunda ilerleyen Serkan A.'nın, 07 AB 417 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak otobüs durağına çarparak durabildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Serkan A.'yı kurtarmak için yaklaşık yarım saatlik çalışmaları sonucu sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilin sürücüsü Serkan A. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken durumun ağır olduğu belirtildi.

TRAFİK OLUŞTU

Otoyolda Harem yönünde kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA