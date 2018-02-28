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D'Art Galeri'de 'AŞKIN SESSİZ TANIKLARI'

Türkiye'nin tek seremik galerisi olarak sanat hayatına devam eden D'Art Galeri, 3 Mart'ta yeni bir sergi ile karşınızda...

D'Art Galeri'de 'AŞKIN SESSİZ TANIKLARI'
Küratörlüğünü önemli seramik sanatçılarından Duygu Bağlan'ın, organizatörlüğünü ise Elif Aydın'ın ve Emre Sağlam'ın yaptığı D'Art Galeri, seramik ve cam sanatının geniş kitlelere yayılması için sergiler açmaya devam ediyor.
 

AŞKIN SESSİZ TANIKLARI

 
“Seni ilk gördüğümde üzerinde bir elbise vardı” ile başlar aşka dönüşen cümleler…
 
Hafızalara kazınan, iltifatlara vesile olan giysiler…
 
Giysilerimiz bedenimizle bütünleşip, etkileşime girerek, karşımızdaki kişiyle yaşadığımız enerji çarpışmasına şahit olurlar. Rengiyle, dokusuyla, giyen kişinin aurasıyla farklı enerji frekanslarını buluşturarak, ortak enerjinin yükselmesine neden olur. İçi titreten karşı konulmaz heyecanları, sevinçleri, hüzünlü anları bizimle birlikte hissedip, “aşk”a “tanık”lık ederler “sessiz”ce.
Tinsel bedenin ve aşkların elbiselerle yazdığı hikayeler, seramikle buluşup kalıcı izlere dönüşüyor bu sergide. Her biri farklı bir aşkın izini süren, tarihe kazınan ve seramiğin dokusu, tadı, enerjisiyle ifade bulan aşk hikayelerinin temsili oluyor seramik elbiseler.
Zaten seramik değil mi ateş, toprak ve su ile insan doğasına en yakın olan…  Yaşanmışlıkları hafızasına kazıyarak yüzyıllar boyu zamana meydan okuyan…. Tarihin yazdığı hikâyelerin, aşkların enerjisini günümüze taşıyan...

Ezgi Hakan Verdu Martinez


 


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