D'Art Galeri'de 'Buluşma'

BULUŞMA

NURGÜL ARIKAN

Erdinç Şahin

Küratörlüğünü önemli seramik sanatçılarından'ın, organizatörlüğünü iseyaptığı D'Art Galeri, seramik ve cam sanatının geniş kitlelere yayılması için sergiler açmaya devam ediyor.Buluşabilmek için farklı yönden veya mekandan gelen en az iki yapıdan söz etmek gerekir.Önce ayrı kalırlar, sonra sebep doğar ve birbirini bulmak için yolculukları başlar. Gerekli ve mümkün kılınan koşullar hazır olunca da parçalar bir araya gelir. Farklılıkların buluşmasından ortaya çıkan manzaradaki her bir detay özeldir artık. Her bir ayrıntının kendine has derinlikte hikayesi vardır. Size de tüm olan biteni ve hatta süregeleni, karşısına geçip bazen de içine karışarak anlamaya çalışmanın zevki kalır.D’art Galeri, 2018 yılının ilk sergisinde Nurgül Arıkan ile siz sanatseverleri buluşturuyor.Grafik sanatlar, Exlibris ve fotoğraf sanatını harmanlayarak çalışmalarını sürdüren Arıkan, modern ve klasik çizgilerin bir arada oluşturduğu ahenkli buluşmaya sizleri de şahit etmek arzusunda.18 Ocak Perşembe akşamı saat 18.00’da D’art Galeri’de gerçekleşecek “Buluşma” nın açılışında, siz sanatsever dostlarımızı aramızda görmekten onur duyarız.İstanbul’da yaşayan sanatçı, 1991 yılında Çukurova Üniversitesi'nde Resim Bölümü Grafik Anasanat dalında lisans eğitimini, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Anasanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. “Eğitime devam” diyerek; sonraki eğitimlerini ise 2003 yılında Anadolu Üniversitesi’nin Halkla İlişkiler, 2015 yılında ise Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümlerinde tamamladı.Çalışma hayatına 1990 yılında San Reklam ajansında grafik sanatçısı Mengü Ertel'in yanında stajyer grafik tasarımcı olarak başladı. Mezuniyetinden hemen sonra, Eczacıbaşı kuruluşunda Grafik tasarımcı olarak çalışmaya başladı. Bu kuruluşun iki farklı şirketinde Eczacıbaşı İlaç Pazarlama ve Eczacıbaşı-Baxter‘da tasarım ve reklam hizmetleri konularının yönetiminden sorumlu ve kurum kimliği danışmanı olarak 2010 yılı ikinci yarısına kadar çalışmaya devam etti.FMV Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Tasarım ve Grafik Sanatlar, Moda ve Tekstil Tasarımı bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Aynı zaman diliminde tasarım-reklam ve kurumsal kimlik konularında firma ve şahıslara freelance danışmanlık hizmeti verdi.2008 yılından itibaren kendisine çok heyecan veren Exlibris sanatına ağırlık vererek, bu alanda çalışmalarını artırdı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra exlibris koleksiyoncusu da olan sanatçının arşivinde, çeşitli ülkelerden koleksiyoncu ve sanatçılardan topladığı çok sayıda exlibris bulunmaktadır.Çağdaş sanatın ilgisini çektiğini söyleyen sanatçı, Grafik sanatlar, Exlibris ve fotoğraf sanatıyla çok yakından ilgilenmektedir. Sanatçı küçük boyutlu Exlibris çalışmalarının yanı sıra, farklı teknikler kullanarak büyük boyutlu çalışmalar da yapmaktadır.Sanatçı, 2013 yılından beri, 1922’de kurulan ASBC&D Amerikan Exlibris Sanatçıları ve Koleksiyoncuları Derneği Yönetim kurulu üyesi ve Türkiye delegesidir. Aynı zamanda Alman Exlibris Derneği ve İstanbul Ekslibris Derneği üyesidir. Farklı ülkelerde gerçekleşen Exlibris konusunda yapılan bilimsel araştırma ve incelemeler yapmaktadır. Müzeler, üniversite kütüphaneleri ve bazı özel koleksiyonlar üzerine yapılan bu araştırma-incelemeleri ve gözlemlerini Amerika’da yılda 4 kez yayınlanan “The Chronicle” dergisi için yazarak, okuyucularla paylaşmaya devam etmektedir. Uluslararası konferanslara ve kongrelere, yarışma jüriliği gibi çeşitli etkinliklere davet edilen sanatçının çalışmaları birçok ülkede ödüller aldı, eserleri dünyanın önemli müzelerinde ve üniversite kütüphaneleri - arşivlerinde ve özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Bazı müzeler ise eserlerini düzenli olarak takip etmekte ve almaktadır.Sanatçı yurtiçinde bulunduğu sürelerde, İstanbul Göktürk’te bulunan stüdyosunda çalışmalarını sürdürmektedir.