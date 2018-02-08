Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

D'Art Galeri'de 'TROIA'

Türkiye'nin tek seremik galerisi olarak sanat hayatına devam eden D'Art Galeri, 8 Şubat'ta yeni bir sergi ile karşınızda...

08 Şubat 2018, Perşembe 15:18
D'Art Galeri'de 'TROIA'
Küratörlüğünü önemli seramik sanatçılarından Duygu Bağlan'ın, organizatörlüğünü ise Elif Aydın'ın ve Emre Sağlam'ın yaptığı D'Art Galeri, seramik ve cam sanatının geniş kitlelere yayılması için sergiler açmaya devam ediyor.
 

TROIA HEYKEL SERGİSİ


Fatih KARAGÜL

"Troas'ın Troia'sı", kurban oldu Afrodit'in güzelliğinin uğruna... Hem öz de, hem söz de bir güzelliğin
ardından, kuşandı tunçtan silahlarını saçları uzun Akhalılar. Aşkın öfkesiyle, düştüler kıvrık gemileriyle
deniz aşırı yollara. Nice asil kanla suladılar bereketli toprakları. Adaklar adandı; toprakları, denizleri,
kanla şarap rengi yaptılar. Şölenlerle depasları doldurup sundular, yüce tanrılarına. Yakarken,
yandılar, küllerinden Troia atı olup, yeniden doğdular!



Hiç bir güce teslim olmayıp doğaya sığınarak, göğe yükselen Troialı canlar, yerin dokuz kat altından
gururla varlığını haykırır dünyaya...

Hikaye bu ya işte; yüzyıllardır dilden dile, sert rüzgarlarla gelenlerin, bereketli toprakları, kanlı
topraklara dönüştürürken yaşadıkları yaşattıkları...

Ne uğruna? Aşk! Vatan! Hayat!



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Bizon Murat' lakaplı Murat Serhasi Toktaş tüberküloz teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı

'Bizon Murat' lakaplı Murat Serhasi Toktaş tüberküloz teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı
Tarantino: Thurman'a elbette ben tükürdüm, bunu başka kim yapacaktı ki?

Tarantino: Thurman'a elbette ben tükürdüm, bunu başka kim yapacaktı ki?
The Shining'in devamı niteliğindeki Doctor Sleep'in yönetmeni Mike Flanagan oldu

The Shining'in devamı niteliğindeki Doctor Sleep'in yönetmeni Mike Flanagan oldu
Buzadam Ötzi’nin yakınlarında 5800 yıllık kar ayakkabısı bulundu

Buzadam Ötzi’nin yakınlarında 5800 yıllık kar ayakkabısı bulundu
Tom Hardy Leonardo DiCaprio ile girdiği iddiayı kaybetti

Tom Hardy Leonardo DiCaprio ile girdiği iddiayı kaybetti
Netflix'te yer alan moda belgeselleri

Netflix'te yer alan moda belgeselleri
Fatih Akın Kürk Mantolu Madonna'yı çekmek istediğini açıkladı

Fatih Akın Kürk Mantolu Madonna'yı çekmek istediğini açıkladı
Sümela Manastırı haziran ayında yeniden ziyarete açılacak

Sümela Manastırı haziran ayında yeniden ziyarete açılacak
Bilge Olgaç'ın İpekçe adlı filmi 30 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak

Bilge Olgaç'ın İpekçe adlı filmi 30 yıl sonra yeniden izleyiciyle buluşacak
Vladimir Putin ile ilgili şarkı Grammy ödülü kazandı

Vladimir Putin ile ilgili şarkı Grammy ödülü kazandı
Sümela Manastırı'nın bir bilinmeyeni daha ortaya çıktı... Gözetleme Şapeli ileri karakol görevi yapmış

Sümela Manastırı'nın bir bilinmeyeni daha ortaya çıktı... Gözetleme Şapeli ileri karakol görevi yapmış