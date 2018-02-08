D'Art Galeri'de 'TROIA'

TROIA HEYKEL SERGİSİ

Erdinç Şahin

Küratörlüğünü önemli seramik sanatçılarındanorganizatörlüğünü iseyaptığıseramik ve cam sanatının geniş kitlelere yayılması için sergiler açmaya devam ediyor.Fatih KARAGÜL"Troas'ın Troia'sı", kurban oldu Afrodit'in güzelliğinin uğruna... Hem öz de, hem söz de bir güzelliğinardından, kuşandı tunçtan silahlarını saçları uzun Akhalılar. Aşkın öfkesiyle, düştüler kıvrık gemileriyledeniz aşırı yollara. Nice asil kanla suladılar bereketli toprakları. Adaklar adandı; toprakları, denizleri,kanla şarap rengi yaptılar. Şölenlerle depasları doldurup sundular, yüce tanrılarına. Yakarken,yandılar, küllerinden Troia atı olup, yeniden doğdular!Hiç bir güce teslim olmayıp doğaya sığınarak, göğe yükselen Troialı canlar, yerin dokuz kat altındangururla varlığını haykırır dünyaya...Hikaye bu ya işte; yüzyıllardır dilden dile, sert rüzgarlarla gelenlerin, bereketli toprakları, kanlıtopraklara dönüştürürken yaşadıkları yaşattıkları...Ne uğruna? Aşk! Vatan! Hayat!