D'Art Galeri'de 'TROIA'

Küratörlüğünü önemli seramik sanatçılarından Duygu Bağlan'ın,
organizatörlüğünü ise Elif Aydın'ın ve Emre Sağlam'ın
yaptığı D'Art Galeri,
seramik ve cam sanatının geniş kitlelere yayılması için sergiler açmaya devam ediyor.
TROIA HEYKEL SERGİSİ
Fatih KARAGÜL
"Troas'ın Troia'sı", kurban oldu Afrodit'in güzelliğinin uğruna... Hem öz de, hem söz de bir güzelliğin
ardından, kuşandı tunçtan silahlarını saçları uzun Akhalılar. Aşkın öfkesiyle, düştüler kıvrık gemileriyle
deniz aşırı yollara. Nice asil kanla suladılar bereketli toprakları. Adaklar adandı; toprakları, denizleri,
kanla şarap rengi yaptılar. Şölenlerle depasları doldurup sundular, yüce tanrılarına. Yakarken,
yandılar, küllerinden Troia atı olup, yeniden doğdular!
Hiç bir güce teslim olmayıp doğaya sığınarak, göğe yükselen Troialı canlar, yerin dokuz kat altından
gururla varlığını haykırır dünyaya...
Hikaye bu ya işte; yüzyıllardır dilden dile, sert rüzgarlarla gelenlerin, bereketli toprakları, kanlı
topraklara dönüştürürken yaşadıkları yaşattıkları...
Ne uğruna? Aşk! Vatan! Hayat!
Erdinç Şahin