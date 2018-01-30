D vitamini eksikliği baş ağrısı yapıyor (D vitamini içeren besinler)

D vitamini hedef dokuya etki etmesi için dolaşım sistemine salınıyor ve miktarı geri bildirim mekanizması ile düzenlendiği için vücutta hormon gibi çalışıyor. D vitamininin aynı zamanda vücutta kanser, kalp ve enfeksiyon hastalıklarına karşı bir kalkan olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, “Yaşlılar ve çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat edilmeli. D vitamini eksikliği raşitizm, kas ağrısı, osteoporoz ve osteomalazi gibi hastalıklara neden olabilir” dedi.
GÜNEŞLENMEYİ VE DOĞRU BESLENMEYİ İHMAL ETMEYİN
Baş ağrısı ve saç dökülmesinin de önemli sebeplerinden birinin D vitamini eksikliği olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “D vitamini seviyesi kanda 25(OH)D düzeyleri şeklinde ölçülebilir. Eğer 25(OH) düzeyi 5 mg/dL’nin altındaysa ciddi bir eksiklik söz konusudur”
şeklinde konuştu. D vitamini eksiklik durumuna göre hekimin görüşü doğrultusunda ek D vitamini desteğinin alınabileceğini belirten Ulaş Özdemir, “Pankreastan kalbe kadar D vitamini oldukça önem arz ediyor. Dolayısıyla beslenme düzeni bozulduysa ve genelde güneş ışığından faydalanılmıyorsa D vitaminine mutlaka bakılmalı” önerisinde bulundu.
NEDENSİZ MUTSUZLUĞA YOL AÇABİLİR
D vitamini eksikliğinin birçok nedeninin olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “D vitamini içeren besinleri yeterli tüketmemek, bazı ilaçlar, güneş ışınlarından yararlanamamak ve hamilelik, D vitamini eksikliğine neden olabilir” dedi.
Ulaş Özdemir, kas ağrısı ve kramp, halsizlik, nedensiz mutsuzluk ve depresyon, aşırı saç dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi ve baş terlemesinin D vitamini eksikliğinin başlıca belirtileri arasında olduğunu söyledi.
D vitaminini yeterli depolamanın 6 yolu
GÜNEŞTE YARIM SAAT KALMAK YETİYOR
D vitamininin vücut tarafından üretilebildiğini ancak bunun gerçekleşebilmesi için cildin bir süre güneş ışığıyla temas etmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Yazın güneşte yarım saat kalmak ortalama 8-10 bin ünite kadar D vitamini üretilmesini sağlıyor”
dedi.
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D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER
Ulaş Özdemir, besinlerin bu konuda diğer vitaminlerde olduğu gibi çok aktif bir rol oynamadığını belirterek vücudun dönüştürüp kullanabileceği D vitamini deposu besinleri şöyle sıraladı:
- Çipura
- Palamut
- Lüfer
- Yumurta
- Barbunya
- Keçi peyniri
- Yoğurt
Senim Tanay