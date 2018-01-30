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D vitamini eksikliği baş ağrısı yapıyor (D vitamini içeren besinler)

D vitamini vücuttaki en önemli minerallerin başında geliyor. Bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendiren D vitamininin eksikliği baş ağrısından depresyona kadar pek çok rahatsızlığa neden olabiliyor. Oysa yaz aylarında güneşte yarım saat kalmak bile bu eksikliği önlemede yeterli

30 Ocak 2018, Salı 16:58
D vitamini eksikliği baş ağrısı yapıyor (D vitamini içeren besinler)
D vitamini hedef dokuya etki etmesi için dolaşım sistemine salınıyor ve miktarı geri bildirim mekanizması ile düzenlendiği için vücutta hormon gibi çalışıyor. D vitamininin aynı zamanda vücutta kanser, kalp ve enfeksiyon hastalıklarına karşı bir kalkan olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, “Yaşlılar ve çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat edilmeli. D vitamini eksikliği raşitizm, kas ağrısı, osteoporoz ve osteomalazi gibi hastalıklara neden olabilir” dedi. 

GÜNEŞLENMEYİ VE DOĞRU BESLENMEYİ İHMAL ETMEYİN

Baş ağrısı ve saç dökülmesinin de önemli sebeplerinden birinin D vitamini eksikliği olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “D vitamini seviyesi kanda 25(OH)D düzeyleri şeklinde ölçülebilir. Eğer 25(OH) düzeyi 5 mg/dL’nin altındaysa ciddi bir eksiklik söz konusudur” şeklinde konuştu. D vitamini eksiklik durumuna göre hekimin görüşü doğrultusunda ek D vitamini desteğinin alınabileceğini belirten Ulaş Özdemir, “Pankreastan kalbe kadar D vitamini oldukça önem arz ediyor. Dolayısıyla beslenme düzeni bozulduysa ve genelde güneş ışığından faydalanılmıyorsa D vitaminine mutlaka bakılmalı” önerisinde bulundu. 

NEDENSİZ MUTSUZLUĞA YOL AÇABİLİR

D vitamini eksikliğinin birçok nedeninin olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “D vitamini içeren besinleri yeterli tüketmemek, bazı ilaçlar, güneş ışınlarından yararlanamamak ve hamilelik, D vitamini eksikliğine neden olabilir” dedi.



Ulaş Özdemir, kas ağrısı ve kramp, halsizlik, nedensiz mutsuzluk ve depresyon, aşırı saç dökülmesi, yaraların geç iyileşmesi ve baş terlemesinin D vitamini eksikliğinin başlıca belirtileri arasında olduğunu söyledi. 

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GÜNEŞTE YARIM SAAT KALMAK YETİYOR

D vitamininin vücut tarafından üretilebildiğini ancak bunun gerçekleşebilmesi için cildin bir süre güneş ışığıyla temas etmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Yazın güneşte yarım saat kalmak ortalama 8-10 bin ünite kadar D vitamini üretilmesini sağlıyor” dedi.

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D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Ulaş Özdemir, besinlerin bu konuda diğer vitaminlerde olduğu gibi çok aktif bir rol oynamadığını belirterek vücudun dönüştürüp kullanabileceği D vitamini deposu besinleri şöyle sıraladı:
 
-  Çipura
-  Palamut
-  Lüfer
-  Yumurta
-  Barbunya
-  Keçi peyniri
-  Yoğurt
 


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