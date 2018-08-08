D vitamini için güneşten saklanmayın

D VİTAMİNİNİN ÖNEMİ

D vitamini insan vücudu için vazgeçilmezdir. Bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendirir, kasların korunmasına yardımcı olur. Bu vitamin en fazla güneş ışınlarından alınırken sağlıklı beslenmeyle de takviye edilebilir. Eksikliği ise bağışıklık sistemini zayıflatır ve birçok hastalığın tetikleyicisi olabilir.

D VİTAMİNİNİN GÖREVLERİ

• Kemik ve dişleri güçlendirir,

• Bazı kanser türlerinin, kalp ve diyabet hastalıklarının vücutta oluşumunu önler,

• Depresyondan korur,

• Tansiyonu dengeler,

• İnsülin direncini ve tiroit fonksiyonlarını düzeltir.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

D vitamini eksikliğinin en önemli nedeni, vücudun güneşten alınan UVB ışınlarına yeterince maruz kalmamasıdır. Vücut güneşten aldığı D vitaminini başka hiçbir yolla alamaz. İlerlemiş yaş, sindirim rahatsızlıkları, koyu ten rengi, kolesterol, epilepsi ilaçları başta olmak üzere bazı ilaçlar güneş ışınlarıyla temas edilse dahi vücudun vitamini almasını engeller. D vitamini eksikliğinin diğer nedeni ise vejetaryen beslenmedir. D vitamininin yoğun olarak bulunduğu besinler; balık, et, yumurta gibi hayvansal ürünlerin tüketilmemesi bu durumu tetikler.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Kemik ağrıları,

• Depresyon,

• Kas zayıflığı,

• Soğuk algınlığı,

• Mesane sorunları,

• İshal,

• Kabızlık,

• Başın fazla terlemesi,

• Halsizlik,

• Kilo alma,

• Yüksek tansiyon,

• Eklem bölgelerinde ve başta ağrı,

• Kaslarda oluşan kramplar.

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ VE TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

En önemli tedavi bol bol güneşe çıkmaktır. Bunun yeterli olmadığı durumlarda D vitamini doktorlar tarafından reçete edilen D3 vitamini takviyesi ile de alınabilir. D3 vitamini yemeklerle beraber tüketildiği takdirde vücut tarafından emilimi ve yararı artar. Günlük olarak alınması gereken D vitamini miktarı yaşa bağlı olarak değişmektedir. Bunun için yaş ilerledikçe gerekli testlerin yapılması gerekmektedir.

SIK SIK KONTROLLERİNİ YAPTIRMASI GEREKEN KİŞİLER

• 50 yaş üzeri kişiler,

• Güneş görmeyenler,

• Mide ameliyatı olanlar,

• Karaciğer hastalığı olanlar,

• Sürekli kemik ve kas ağrısı şikayeti olanlar,

• Kemik erimesi olanlardır.