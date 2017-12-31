Dağ keçisi avcılarına 28 bin 727 lira ceza

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde, koruma altındaki 2 dağ keçisini avladıkları öne sürülen 4 kişiye 28 bin 727 lira para cezası uygulandı

Dağ keçisi avcılarına 28 bin 727 lira ceza
İlçenin Geyikli mezrasında yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı alan İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, avcıları aramaya başladı. Bu çerçevede mezradan ilçe merkezine ulaşımı sağlayan yolda tedbir alan ekipler, içinde 4 kişi olan arazi aracını durdurup aradı.

 2 DAĞ KEÇİSİ ÖLÜ BULUNDU


Araçta koruma altındaki 2 dağ keçisini tüfekle öldürülmüş olarak bulan polis, avlanma belgesi olmayan 4 kişiyi de suçta kullanılan tüfek ile yakaladı.


28 BİN 727 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ


İlçe Emniyet Amirliğine getirilen zanlılara, Erzincan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü görevlilerince kaçak avlandıkları gerekçesiyle 28 bin 727 lira para cezası kesildi.

Polislerce haklarında yasal işlem başlatılarak serbest bırakılan zanlılardan ele geçirilen tüfek ile yaban keçilerine el konuldu.
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