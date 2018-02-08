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Dağda 6 gündür mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı

Muğla’nın Milas ilçesinde Yalçın Tepesi’nde 6 gündür mahsur kalan yavru keçi AKUT ekibi tarafından kurtarıldı

08 Şubat 2018, Perşembe 22:10
Dağda 6 gündür mahsur kalan keçiyi AKUT ekibi kurtardı
Savaş Özdemir isimli bir şahıs, AKUT Bodrum ekibini arayarak Şerif Kuşak’a ait keçinin 6 gündür kayalıklarda mahsur kaldığını bildirdi. Bunun üzerine operasyon kararı alan AKUT ekibi, Sadettin Uslu liderliğindeki 5 gönüllü ile birlikte, Milas ilçesi Ören Dömendibi Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 930 rakımlı Yalcı tepesine hareket etti.

7 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

2 saat 30 dakikalık araç yolculuğunun ardından bölgeye ulaşan ekip, 1 saat 40 dakikalık zorlu tırmanış sonrasında kayalıkların zirvesine çıktı.

İp teknikleri kullanarak, yaklaşık 250 yüksekliğindeki kaya duvarından yaklaşık 80 metre aşağıya inen ekip ‘Akkız’ isimli keçinin yanına ulaştı. İp yardımıyla keçiyi kendine sabitleyen AKUT Bodrum gönüllüsü, keçi sahibi ve AKUT üyeleri tarafından yukarıya çekildi.

'BİZİM İÇİN HER CAN KUTSALDIR'

7 saat süren çalışma sonunda 6 gündür aç kalan yavru keçi sahibine kavuştu. Keçinin sahibi Şerif Kuşak, "AKUT’a çok teşekkür ederiz. Biz kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalışmıştık ama kayalıklar çok yüksekti. Kuzenim AKUT’tan bahsetti. Aradık hemen geldiler keçimizi ve bu sayede yavrularını kurtardılar" dedi.

AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu ise, "Bizim için her can kutsaldır. İhbarı aldıktan sonra bölgeye ulaştık. Çok sarp olan bölgeye ulaşmakta ve kurtarmakta biraz zorlandık ama Akkız’ı yavrusuyla buluşturunca son derece mutlu olduk, bütün yorgunluklarımız bitti" dedi.

Tuba Ayhan - Çağrı Purma MUĞLA (İHA)


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