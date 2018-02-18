Dağıstan'daki Maslenitsa Festivali'nde katliam: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın güneyindeki Dağıstan'da gerçekleştirilen bir festivalde, kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı

18 Şubat 2018, Pazar 18:36
Dağıstan'daki Maslenitsa Festivali'nde katliam: Ölü ve yaralılar var
Rusya’ya bağlı Dağıstan’ın Kizlyar kentinde geleneksel bahar festivali Maslenitsa kutlamalarının yapıldığı kiliseden dönen bir gruba kimliği belirsiz bir kişinin ateş açtığı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise güvenlik görevlilerince öldürüldüğü bildirildi. 

Sputnik'te yer alan habere göre; Rus basınına olayla ilgili bilgi veren güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Olay Kizlyar’da meydana geldi. Ön belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Saldırgan öldürüldü” diye konuştu.

KİLİSEDEKİ AYİN SONRASI SALDIRI


Yaşamını yitirenlerin sivil olduğunu söyleyen yetkili, kilisede yapılan ayin sonrasında kimliği bilinmeyen bir kişinin üzerlerine av tüfeğiyle ateş açtığını belirtti. Yaralananlardan 2'sinin ise güvenlik görevlileri olduğu aktarıldı.

Yetkili, yaralıların arasında 2 kişinin, biri polis, diğeri Rosgvardiya mensubu olmak üzere güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.

Yetkili ayrıca ateş açan kişinin sabıka kaydının bulunmadığını, ayrıca herhangi bir radikal örgütle bağlantısı olmadığının saptandığını kaydetti.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI


Dağıstan İçişleri Bakanlığı, Kizlyar kentinde açılan ateş sonucunda 4 kadının öldüğünü, 1 polisin ve 1 Rosgvardiya mensubunun yaralandığını doğruladı. Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklamada, “Kizlyar’da kimliği bilinmeyen kişi av tüfeğiyle ateş açarak 4 kadını öldürdü. Ayrıca bölge sakinlerinden bir kadın, bir polis ve bir Rosgvardiya mensubu ise yaralandı. Güvenlik görevlilerin açtığı karşı ateşle saldırgan öldürüldü” dendi.


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