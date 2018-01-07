SON DAKİKA

Dağıtım iznindeki asker göçük altında can verdi

Aksaray’da 20 gün önce gittiği askerlik görevinden dağıtım iznine gelen ve dedesine ait kerpiç evi yıkmak için çalışma yapan asker, yıkım sırasında tavanın üzerine çökmesi sonucu kalasların ve toprağın altında kalarak hayatını kaybetti

Dağıtım iznindeki asker göçük altında can verdi
Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı İncesu köyünde meydana geldi. 20 gün kadar önce Amasya’ya askerlik görevini yapmaya giden Oruç Usluca (20), 2 gün önce acemi birliğinin bitmesi üzerine baba ocağı olan İncesu köyüne geldi. İznini İncesu köyünde geçiren Usluca, dedesine ait atıl halde bulunan metruk tek katlı kerpiç evi yıkmak için çalışmaya başladı. Yıkım esnasında evin tavan kısmı aniden çökmesiyle Usluca, kalasların ve toprağın altında kaldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Genci kurtarmak için yakınları seferber olurken; olay jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan gence yapılan çalışmalar sonucu ulaştı. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Oruç Usluca yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köy halkı ise Usluca’nın 20 gün önce askere gittiğini, dağıtım iznine geldiğini ve dedesine yardım etmek amaçlı evi yıkmak istediğini söylediler.

(Yasin Can/İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Başkentte zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı

Şeriatla yargılanmak isteyen tacizci öğretmen açığa alındı
'Bir şeyin yok' denilip eve gönderilen hasta hayatını kaybetti

'Bir şeyin yok' denilip eve gönderilen hasta hayatını kaybetti
Korkuluklara çarpan araçta 1 bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü

Korkuluklara çarpan araçta 1 bebek ve 6 yaşındaki çocuk öldü
Sokak ortasında emlakçının ayaklarına sıktı

Sokak ortasında emlakçının ayaklarına sıktı
Konya'da 4 kişinin katilinden şok itiraf: Müteahhitleri de öldürecektim!

Konya'da 4 kişinin katilinden şok itiraf: Müteahhitleri de öldürecektim!
81 yaşındaki adam, 79 yaşındaki karısını nacakla öldürdü

81 yaşındaki adam, 79 yaşındaki karısını nacakla öldürdü
Fuhuş kartvizitlerini yollara bu yöntemle atıyorlarmış!

Fuhuş kartvizitlerini yollara bu yöntemle atıyorlarmış!
Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar

Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar
Kadıköy'de restoranda dehşet: Vale kurşun yağdırdı, iki müşteriyi öldürdü

Kadıköy'de restoranda dehşet: Vale kurşun yağdırdı, iki müşteriyi öldürdü
Taciz sanığı öğretmenden mağdur öğrencinin babasına mesaj: Tağuta değil, şeriate gidelim

Taciz sanığı öğretmenden mağdur öğrencinin babasına mesaj: Tağuta değil, şeriate gidelim