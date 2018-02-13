Dağların eteklerinde ve okyanusun derinliklerinde hissetme zamanı



Cildiniz nefes alacak



Gece serumu ile yenilenin

Elif Bayram

Geniş renk yelpazesi ve zengin ürün portföyüyle dikkat çeken kozmetik markası Inglot, yeni koleksiyonu ile cilt bakımında da farkını ortaya koyacak. 30 yılı aşan laboratuvar tecrübesi ve uzun süren araştırmalar sonucunda hazırlanan seride yer alan Hydrating Day ve Revitilizing Night adlı serumlar kullananlara lüks bir cilt bakımı vadediyor. İçeriği özenle oluşturulan serumlar cilde elastikiyet kazandırıyor, kırışıklıkları dolduruyor ve ince çizgileri yumuşatmayı sağlıyor. Her iki serum da parfüm veya boyar madde içermiyor.Okyanusların derinliklerinden ve deniz ürünlerinden ilham alınarak hazırlanan Hydating Day Serum, güne taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Micro alg kompleks ve siyah inci özütü sayesinde uzun süre nemlendirme etkisi yaratan serumun içeriğinde C,E,F vitaminleri bulunuyor. Zengin içeriğiyle makyaj altında dahi cildinizin nemli kalmasını sağlıyor.Cildi gerginleştiren ve göz altındaki ince çizgileri dahi dolduran mucizevi Edelweiss çiçeği özütü içeren Revitilizing Night Serum, yoğun yenileyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Argan yağı cildi gözle görülür bir şekilde nemlendirdiği gibi Koenzim Q10 ve Safran gibi antioksidanlar sayesinde de gergin ve gençleşmiş bir cilde sahip olacaksınız.Koleksiyona ilerleyen dönemlerde yeni ürünler de eklenecekInglot Hydrating Day Serum Fiyatı: 320 TLInglot Revitalizing Night Serum Fiyatı: 335 TL