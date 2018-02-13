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Dağların eteklerinde ve okyanusun derinliklerinde hissetme zamanı

2018’e iddialı bir giriş yapan Inglot, yüksek kalitede içeriklerin kullanımıyla hazırlanmış Inglot Lab 1983 koleksiyonu ile tanıştırıyor. Üst düzey bir cilt bakımı deneyimine davet eden seri, gece ve gündüz serumlarıyla cildinizi yenileyecek. Gece serumu içeriğindeki yüksek rakım malzemeleri ile doğada ve dağ zirvelerinde yolculuğa çıkarırken, gündüz serumu, lüks deniz özleri ile okyanusun derinliklerinde hissettirecek

13 Şubat 2018, Salı 13:32
Dağların eteklerinde ve okyanusun derinliklerinde hissetme zamanı
Geniş renk yelpazesi ve zengin ürün portföyüyle dikkat çeken kozmetik markası Inglot, yeni koleksiyonu ile cilt bakımında da farkını ortaya koyacak. 30 yılı aşan laboratuvar tecrübesi ve uzun süren araştırmalar sonucunda hazırlanan seride yer alan Hydrating Day ve Revitilizing Night adlı serumlar kullananlara lüks bir cilt bakımı vadediyor. İçeriği özenle oluşturulan serumlar cilde elastikiyet kazandırıyor, kırışıklıkları dolduruyor ve ince çizgileri yumuşatmayı sağlıyor. Her iki serum da parfüm veya boyar madde içermiyor.


Cildiniz nefes alacak


Okyanusların derinliklerinden ve deniz ürünlerinden ilham alınarak hazırlanan Hydating Day Serum, güne taze bir başlangıç yapmanızı sağlayacak. Micro alg kompleks ve siyah inci özütü sayesinde uzun süre nemlendirme etkisi yaratan serumun içeriğinde C,E,F vitaminleri bulunuyor. Zengin içeriğiyle makyaj altında dahi cildinizin nemli kalmasını sağlıyor.


Gece serumu ile yenilenin


Cildi gerginleştiren ve göz altındaki ince çizgileri dahi dolduran mucizevi Edelweiss çiçeği özütü içeren Revitilizing Night Serum, yoğun yenileyici özelliğiyle dikkat çekiyor. Argan yağı cildi gözle görülür bir şekilde nemlendirdiği gibi Koenzim Q10 ve Safran gibi antioksidanlar sayesinde de gergin ve gençleşmiş bir cilde sahip olacaksınız.



Koleksiyona ilerleyen dönemlerde yeni ürünler de eklenecek
Inglot Hydrating Day Serum Fiyatı: 320 TL
Inglot Revitalizing Night Serum Fiyatı: 335 TL


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