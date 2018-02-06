Daha aydınlık bakışlara sahip olmak hayal değil... İşte göz estetiği hakkında bilinmesi gerekenler

İLK OLARAK GÖZ ÇEVRESİ YAŞLANIYOR

Estetik göz kapağı ameliyatlarının amacı nedir?

Göz kapağı ameliyata nasıl hazırlanılmalı?

Göz estetiği ameliyatı nasıl yapılır ve ne kadar sürer?

Ameliyat sonrası iyileşme süreci nasıl geçer?

Senim Tanay

Doç.Dr. Gürkan Kayabaşoğlu "Göz estetiğinden ya da göz estetiği ameliyatlarını konuşurken bu konuyu kaş kaldırma ameliyatlarından ayırmamak gerekir. Bahsettiğim her iki ameliyat da aslında 'kuzenlerdir.' Yani genellikle birbirlerinden ayrılmazlar. Göz kapağına yapılan estetik ameliyatlarına tıp literatüründe blefaroplasti deniliyor. Göz kapakları, vücudun en ince yapısı olması, sürekli hareket etmesi ve çevresel faktörlerden çok kolay etkilenmesi nedeniyle özel bir öneme sahiptir" dedi.Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu Kayabaşoğlu, "Yaşlanma belirtileri yüzümüzde genellikle 30’lu yaşlarda ilk olarak göz çevresindeki kırışıklıklar ve göz torbalarının oluşumuyla kendini gösterir. Zamanla göz kapaklarımızın gerginliği azalır, kaşlar gözlerimizin üzerine yığılır. Derin kısımlarındaki yağ dokularının dışarıya doğru yaptığı baskılarla da sarkmalar ve göz altında ve üstünde torbalanmalar oluşur. Doğal yaşlanma sürecimiz içinde gözlerin üzerine sarkan, ağırlık yapan cilt ve yağ dokuları görme alanımızı daraltır ve refleks olarak yapılan kaş kaldırma neticesinde alnınızda paralel kırışıklıklar oluşmaya başlar. Gözlerimizin üzerine sarkan cilt nedeniyle görme keskinliğimiz de azalır, bunun yanında alın kaslarımızı aşırı gergin tutmaktan dolayı da akşamları baş ağrılarımız oluşabilir" şeklinde konuştu."Göz kapağı estetiği ile sarkmış üst göz kapakları kaldırılır, göz üstünde ve altında şişkinlik yapan torbalar alınır" diyen Doç.Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, "Böylece göz etrafının daha genç görünmesi, hastalarımızın daha keskin ve etkileyici bakışlara sahip olmaları amaçlanır. Bunun yanı sıra hastaların ortak şikayetleri olan yorgun, kızgın ya da uykulu görünümleri, göz kapağı estetiği ameliyatları ile düzeltilebilir. Göz kapağı ameliyatları aslında sadece estetik problemleri ortadan kaldırma amacıyla yapılmaz. Doğuştan ya da sonradan oluşabilen göz kapağı sarkıklıkları (düşüklükleri) ya da göz kapağı üzerinde bulunan cilt tümörleri nedeniyle de yapılabilir. Estetik göz kapağı ameliyatları, kozmetik kazanımlarının yanı sıra azalan görme alanını artırma, gözleri daha kolay açabilmeyi sağlama, kitap okuyabilme gibi birçok önemli günlük aktivasyonu kolaylaştırması nedeniyle fonksiyonel nedenlerle de planlanabilir" dedi.Doç.Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, "Göz kapağı estetik ameliyatı, diğer estetik ameliyatları ile karşılaştırıldığında nispeten basit bir girişimdir. Buna rağmen tüm ameliyatların öncesinde olduğu gibi bu ameliyat öncesinde de göz sağlığınıza ve genel sağlık durumunuza yönelik titiz bir araştırma yapılmalı. Göz ile ilgili herhangi bir şikayetinizin varlığı durumunda (göz tansiyonu, göz kuruluğu, lens ve gözlük kullanımı gibi) mutlaka bir göz hekiminden konsültasyon istenir. Ameliyattan önce kullandığınız tüm ilaçları, özellikle de kan sulandırıcı ilaçları ve daha önce geçirmiş olduğunuz tüm ameliyatları mutlaka doktorunuza bildirmeniz gerekir" uyarısında bulundu.KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı, "Genellikle uzun sürmeyen ameliyatlar olan göz kapağı estetik ameliyatı, lokal anestezi altında yapılabilir ancak hasta ve hekimin ortak kararları sonucunda genel anestezi de tercih edilebilir.Göz estetiği ameliyatı, sadece üst göz kapağına yönelikse yaklaşık 20 dakika sürerken üst ve alt göz kapakları birlikte ameliyat edildiğinde bu işlemin süresi 1 saate kadar çıkabilir. Ameliyat sonrasında genellikle aynı gün taburcu olunur" diye konuştu.Doç.Dr. Gürkan Gürkan Kayabaşoğlu, "Estetik göz kapağı ameliyatı sonrasında gözlerinizin etrafında bir miktar ödem (şişlik) ve kızarıklık oluşabilir. 2. ve 3. günlerde bu şişlikler azalırken yerini morluklara bırakabilir. İlk haftada yapılan kontrolünüzde dikişleriniz ve göz çevrenizdeki bantlar alınırken, morluklar genellikle yok olur ve gözleriniz neredeyse normal bir görünüme kavuşmuş olur. Ameliyat sonrasında göz damlaları ile birlikte antibiyotik, ağrı kesici, ödem azaltıcı gibi damlalar size hekiminiz tarafından reçete edilecektir. Estetik göz kapağı ameliyatını izleyen ilk hafta boyunca göz kuruluğuna neden olabilecek kitap okuma, bilgisayar kullanma, televizyon seyretme gibi aktiviteleri sınırlamanızı tavsiye ederim. İlk haftanın sonunda genellikle normal aktivitelerinizi yapabilecek kadar kendinizi iyi hissedersiniz fakat ağır egzersiz ve aktivitelerden 4 hafta boyunca kaçınmalısınız" önerilerinde bulundu.