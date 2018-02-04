Daha fazla ihracat için ‘Küresel’ vitrine çıkıyor



400 YABANCI ZİYARETÇİ, 80 ÜRETİCİ FİRMA İLE BULUŞACAK

“DAHA FAZLA ÜLKE, DAHA FAZLA İHRACAT"

Yusuf Cevahir

Geçtiğimiz yılı 709 milyon dolar ihracatla kapatan, bu yıl ise 1 milyar dolar ihracat hedefi koyan ayakkabı sektörü, dünya pazarlarında daha fazla söz sahibi olma hedefine ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.‘Eksposhoes Ayakkabı Saraciye Moda Fuarları’ ile bugüne kadar Türkiye’ye 3 bin 820 yabancı ziyaretçiyi getiren EKS Fuarcılık, ‘Daha Fazla Ülke, Daha Fazla İhracat’ hedefi doğrultusunda ayakkabı sektörü için kritik öneme sahip bir fuarı daha hayata geçiriyor. İstanbul Ayakkabı Yan Sanayi Deri Fuarı (İYF), 6 Şubat’ta İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.‘Eksposhoes’ markasıyla bugüne kadar dört kez ayakkabı ve moda fuarı düzenleyen, Ege İhracatçı Birlikleri ile Rusya’daki Euroshoes Fuarı’nın Türkiye acenteliğini üstlenen EKS Fuarcılık, ayakkabı sektörünün markalaşma ve ihracat özelinde büyümesine katkı sağlamak adına hayata geçirdiği İYF’de 400 kişiden oluşan yabancı alım heyetini, deri, taban, ökçe, kalıp, kimyevi madde ve tekstil mamulleri üreten 80 Türk üretici firma ile buluşturacak.Hem ayakkabı sektörünün hem de ülke ekonomisinin kazanması için ter döktüklerini söyleyen EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, dış ticaret açığının kapanması için her sektörün elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Demir, “Tek derdimiz sektörün daha fazla yabancı alıcı ile buluşması. Bu fuarları ayakkabı sektörünün daha fazla ihracat yapması için ve daha fazla üreticinin markalaşması için düzenliyoruz. Ayakkabı sektörünün bu yıl toplam ihracatı 1 milyar doları aşacak. Rakamlar hedefe ulaşacağımızı gösteriyor. Ayakkabı yan sanayi sektörü, pazarın hammaddesi. İYF’nin ayakkabı toplam ihracatına katkısının en az 300 milyon dolar olacağını tahmin ediyorum. Sektörümüz ve her şeyden önemlisi ülkemiz için taş üstüne taş koyabiliyorsak, ne mutlu bize” şeklinde konuştu.Başta Avrupa ülkeleri ve Rusya olmak üzere 46 ülkeden 400 yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak olan İYF’de katılımcı firmalar ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme imkânı da bulacak.