Daha fazla kıdem tazminatı nasıl alınır?

EK ÖDEMELER VARSA



YEMEK, YOL, PRİM...



BRÜT MAAŞA DİKKAT



BUNDAN DÜŞÜK OLAMAZ

İdil Janet Demiray

Maaşlar düşükten gösteriliyorsa, bordroda gerçek maaşınız yoksa aldığınız fazla parayı gösterir belgeleri, makbuzu mutlaka saklayın. Bu belgelerle arabulucuya başvurup tazminatınızı artırabilir ve gerçek maaşınız üzerinden alabilirsiniz. Tazminatı artıran bir diğer konu ise devamlılık arz aden ek ödemeler.Yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, Ramazan kolisi, eğitim, konut, giyecek ve erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, unvan tazminatı, aile yardımı, temettü, havlu ve sabun yardımı, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı, bayram harçlığı, sağlık sigortası, lojman tahsisi, aydınlatma, yakıt, su bedeli, teşvik primi, ‘devamlı ödenen primler’ tazminat için hesaplanan brüt ücrete dahil edilir.Brüt maaşa nelerin dahil olduğu çok önemli. Bir çalışanın net maaşının üzerine sosyal güvenlik primleri, işçi payı, gelir vergisi gibi kesintilerin eklenmiş haline brüt ücret (maaş) denir. Kıdem tazminatına esas olarak alınan brüt maaş çalışanların bordrolarında belirtiliyor ve SGK’ya bildiriliyor. Birçok işyeri hile ile gerçek maaş yerine bordrolara asgari ücret yazıyor ve SGK’ya bunun üzerinden prim ödüyor. Bu yüzden işçi daha az tazminat almak zorunda kalıyor.Bugün asgari ücretlinin alacağı en düşük tazminat tutarı net 2015 lira, tavan ise 5002 lira. Bunun altında tazminatı kabul etmeyin. İşten atılmanın yanında, 9 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar 15 yıl 3 bin 600 günü, 1999’dan sonra işe başlayanlar da 25 yıllık sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü doldurup tazminat alma hakkı var. Evlenen kadınlar da bir yıl içinde tazminatını talep edebiliyor.