Dakikalar sonra cezaevine girecek olan Seren Serengil, Seda Sayan'ın programına bağlandı

Son dakika! Gülben Ergen'den flaş Seren Serengil hamlesi

''SEREN SERENGİL KULLANILDI''

SEREN SERENGİL CANLI YAYINA BAĞLANDI

ÖZGÜR ARAS ÇILDIRDI!

Çiğdem Saltık

​Duymayan Kalmasın adlı magazin programının yorumcusu Seren Serengil, Gülben Ergen hakkında konuşmama kararına uymadığı için bugün hapse girecek ve cuma günü de çıkacaktı. Gülben Ergen'in gelen tepkiler üzerine geri adım attığı iddia edildi.sunuculuğunu yaptığı programda'e verilen cezayla ilgili şunları söyledi: ''Herkes konuştu. Biz konuşmadık diye de eleştirildik. Niye konuşmadık, bizim konumuz değildi. Seren kullanıldı. Aslında çok temiz kalpli bir kız. Benim yapımcım 'konuşma' dedi mi konuşmuyorum.'''ın ve stüdyodakilerin açıklamalarından sonracanlı yayına katıldı ve şunları söyledi:''Benim konuşma yasağını deldiğim iddia ediliyor. Ben konuşma yasağını delmedim. Ama iftira ve hakaret edemem. Her haber doğru. Bütün programlarda çıkan haberler doğru. Bunlar ispatlı ve doğru. Benim konuşmaya devam ettiğim şeyler programın içeriğiyle ilgili. Bu karar tamamen haksızlık. Cezaevinden çıkar çıkmaz dava açacağım.Seda abla beni seviyorsan... Beni daha fazla üzmeyin. Madem böyle bir karar çıktı... Çıktıktan sonra bunun neden doğru bir karar olmadığını teker teker açıklayacağım. Benim konuşma hakkım var. Yasada da böyle bir şey yok. Sadece hakaret ve iftira edemezsin diyor yasa. Bu hakim hakkında da dava açacağım.Mahkeme zaten bu kararı reddetti ama o hakim karar verdi. Beni içeri tıktırmak için yaptılar. Şerefimin ve onurumun üzerine yemin ederim hayatımda kimseye iftira atmadım.''olan aynı zamandaprogramının yorumcularındanl'in "Gülben Ergen onun sanatçısı diye beni kötülüyor!" sözleri üzerine çıldırdı:"Ben annenizin üzülmesine üzüldüm dedim. Hapse girmenize de gönlüm razı değil! Ben bunları derken siz beni nasıl suçlarsınız?"