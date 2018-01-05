Dalaman İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltında

27 İLDE OPERASYON BAŞLATILMIŞTI

Mehmet Nuri Turan

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.A, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturma merkezi olan Konya'ya gönderildiği belirtildi.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'dan daha önce ihraç edilen 70 şüphelinin yakalanması için 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.AA