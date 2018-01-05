15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Dalaman İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltında

Konya merkezli 27 ilde gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyon kapsamında, Muğla'nın Dalaman İlçe Jandarma Komutanı M.A, Dalaman'da gözaltına alındı

Dalaman İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltında
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Dalaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen M.A, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

27 İLDE OPERASYON BAŞLATILMIŞTI


Şüphelinin, işlemlerinin ardından soruşturma merkezi olan Konya'ya gönderildiği belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddiasıyla 58'i muvazzaf asker, 12'si TSK'dan daha önce ihraç edilen 70 şüphelinin yakalanması için 27 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Acemi erlerden yemin töreninde harmandalı performansı

Acemi erlerden yemin töreninde harmandalı performansı
Gazeteci Ayşenur Arslan'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası (Ayşenur Arslan kimdir?)

Gazeteci Ayşenur Arslan'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası (Ayşenur Arslan kimdir?)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da
Bursa Adliyesi'nde akılalmaz olay!

Bursa Adliyesi'nde akılalmaz olay!
MHP lideri Devlet Bahçeli CHP ve HDP'ye sert çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli CHP ve HDP'ye sert çıktı
Türk savaş gemisi, Kardak yakınındaki Yunan savaş gemisini kovaladı

Türk savaş gemisi, Kardak yakınındaki Yunan savaş gemisini kovaladı
Sınırda silahı ateş alan asker şehit oldu

Sınırda silahı ateş alan asker şehit oldu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul'un kızına taziye telefonu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Münir Özkul'un kızına taziye telefonu
Son Dakika... Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama

Son Dakika... Münir Özkul hayatını kaybetti! Kızı Güner Özkul'dan ilk açıklama
Aydın Boysan hayatını kaybetti! Aydın Boysan kimdir?

Aydın Boysan hayatını kaybetti! Aydın Boysan kimdir?
Fatih'te can pazarı: Anne ve bebeği son anda kurtarıldı

Fatih'te can pazarı: Anne ve bebeği son anda kurtarıldı