Dalgıç kıyafetli 2 Cezayirli, Kuşadası'ndan Yunanistan'a yüzerek kaçacaktı!
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz kıyısında yakalanan dalgıç kıyafetli Cezayir uyruklu 2 kişinin yanında 2 sörf tahtası, 2 ayak paleti ile 2 sırt çantası bulundu
Aydın’ın Kuşadası ilçesinden yüzerek yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 2 Cezayirli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı deniz kıyısında şüpheli 2 kişiyi fark eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
SÖRF TAHTASI VE PALETLERİ DE VARDI
Jandarma ekipleri üzerinde dalgıç kıyafetli şüphelilerin yanında 2 sörf tahtası, 2 ayak paleti ile 2 sırt çantası buldu. Cezayir uyruklu A.S. ve L.S’nin yüzerek Yunanistan’a kaçma hazırlığında oldukları öğrenildi.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.