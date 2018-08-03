Damattan takı sırası beklemek istemeyenler için 'online ödeme'

Denizli'de yaşayan ses mühendisi ve gazeteci Atanail Altınoluk (27), 31 Ağustos'taki düğünü öncesi nişanlısı adına internet sitesi kurdu. Altınoluk, sitede, düğüne gelemeyecekler ve takı sırası beklemek istemeyenler için güncel altın fiyatlarının yer aldığı, kredi kartından 9 taksite kadar ödemeyle takı takılması sağlanan linke de yer verdi

SEHERINDUGUNUVAR.COM

Tekstil firmasında insan kaynakları müdür yardımcılığı yapan Sehernur Çağlayan (27) ile yapılacak düğünle dünyaevine girecek Atanail Altınoluk, internet sitesi hazırlamaya karar verdi. Altınoluk, düğün öncesi nişanlısı adına 'seherindugunuvar.com' isimli internet sitesi kurdu.

Bir yandan düğünü için bastırdığı davetiyeleri dağıtan Altınoluk, diğer yandan kurduğu internet sitesiyle davetliler için düğünün yeri ve zamanını gösteren alanlar oluşturdu. Altınoluk, kurduğu sitede, düğünde takı sırası beklemek istemeyenleri ve takı takmak isteyen; ancak gelemeyecek olanları da düşündü.

İSTEDİKLERİ MİKTARDA ÖDEME YAPABİLECEKLER

Altınoluk, internet sitesinde, düğün davetiyesinin yanı sıra güncel altın fiyatları, düğün yeri, takı için online ödeme, 'Düğüne kaç gün kaldı?' gibi alanlara yer verdi. Düğünde takı sırası beklemek istemeyenler ya da gelemeyecek olanlar, internet sitesindeki online ödeme bölümüne girip, kredi kartlarından istedikleri miktarı ödeyince takı takmış sayılacak.

SİTE KURAN DAMAT: FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİM

Site için yaklaşık 10 bin TL'lik masraf yapan Atanail Altınoluk, "Artık dijital çağda yaşıyoruz. Örf, adet, geleneklerimize göre davetiyeleri zaten dağıtıyoruz. Ancak böyle bir internet sitesi de kurarak, hem farkındalık yaratmak istedim hem de anılarımızın ve fotoğraflarımızın depolanacağı alan oluşturdum. Düğüne gelen herkes fotoğrafını bu sitede görüp, alabilecek, izleyebilecek" dedi.

DHA







