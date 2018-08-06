Damdan düşen çocuğun imdadına Mehmetçik yetişti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde damdan düşerek yaralanan 10 yaşındaki çocuğun imdadına Mehmetçik yetişti

06 Ağustos 2018, Pazartesi 00:03
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Olay, Yüksekova ilçesi Aktütün köyüne bağlı Yeşilbayır mezrasında meydana geldi. Evin damına çıkan 10 yaşındaki çocuk düşerek yaralandı. Çocuğun yakınlarının haber vermesinin ardından Mehmetçik kısa sürede mezraya ulaştı.

Yaralı çocuğa ilk müdahale tabur revirinde yapıldıktan sonra helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

HAKKARİ (İHA)


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