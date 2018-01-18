Damla Can kimdir? Damla Can Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu

10 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2018 için Acun Ilıcalı bomba gibi bir kadro hazırladı. Bu kadroya Damla Can da dahil oldu. Peki Damla Can kimdir? İşte detaylar...