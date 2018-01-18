Damla Can Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu (Damla Can kimdir?)

Survivor 2018,
10 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Uçankuş'un haberine göre Survivor 2016'da gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Damla Can
, Survivor 2018 kadrosuna katıldı. Survivor 2016'da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle konuşulan Damla Can
, finale kalmış büyük bir başarı elde etmişti. Bakalım genç isim yarışmada nasıl bir performans sergileyecek.
Survivor'daki bakımsız haliyle bile çok beğenilen Damla Can'ın
sosyal medyadaki paylaşımları binlerce beğeni alıyor. Peki Damla Can kimdir? İşte detaylar...
(Damla Can'ın Survivor'a hazırlık yaptığı anlar...)
DAMLA CAN KİMDİR?
Performansıyla olduğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Damla Can
, Survivor 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti. Damla 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitmen olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor.
DAMLA CAN'IN BOYU KAÇ? BURCU NE?
Damla Can ismi duyulur duyulmaz herkes genç sporcuyla ilgili 'Damla Can kaç yaşında?, Damla Can'ın boyu kaç? Damla Can'ın burcu ne?' gibi sorular sorulmaya başlandı.
İşte Damla Can'ın künyesi:
Yaşı:27 (17.02.1989)
Boyu:1.71 cm
Kilosu:56 kg
Burcu:Kova
Göz Rengi:Yeşil
Survivor 2018 kadrosunda kimler var? (Bir isim daha belli oldu)
Nevin Yanıt
SURVİVOR'A GİDECEK İSİMLER AÇIKLANDI
Hilmicem İntepe
Murat Ceylan
Adem Kılıççı
Nihat Doğan
Ümit Karan
Hakan Hatipoğlu
Cumali Akgül
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Survıvor 2018 yarışmacıları (Survıvor 2018 All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı)
İŞTE SURVİVOR 2018'İN İLK TANITIMI...
Elif Bayram