Damla Can Survivor 2018 All Star kadrosuna dahil oldu (Damla Can kimdir?)

Survivor adayları bir bir belli oluyor. Ekranlara kilitleyen yarışma yine nefesleri kesecek. 10 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2018 için Acun Ilıcalı bomba gibi bir kadro hazırladı. Bu kadroya Damla Can da dahil oldu. Peki Damla Can kimdir? İşte detaylar...