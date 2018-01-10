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Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı

Bursa'da kamyonun açık unutulan damperi köprüye çarptı, aracın ön camından yola fırlayan 3 kişi yaralandı
 

10 Ocak 2018, Çarşamba 23:53
Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı
Gemlik istikametinden gelmekte olan ve damperi açık unutulduğu iddia edilen Sezgin D.’nin (42) kullandığı hafriyat kamyonu, İznik-Gemlik yol ayrımında bulunan köprüye çarptı.

ÖN CAMDAN FIRLADILAR


Kazanın şiddeti ile sürücü Sezgin D., yanında oturan Hüseyin D.(47) ve Mustafa T. kamyonun ön camında fırlayarak yola savruldu.
Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.



Sezgin D., Hüseyin D. Yenişehir Devlet Hastanesine, Mustafa T. ise İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BEYİN TRAVMASI GEÇİRDİ


Yaralılardan Sezgin D., beyin travması nedeniyle Bursa’ya sevk oldu. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
 


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