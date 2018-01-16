Danica Patrick Aaron Rodgers ile beraber olduğunu açıkladı

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Haftalardır aralarında aşk dedikodusu olan Danica Patrick
ve Aaron Rodgers
cephesinden yeni haber geldi.
Danica Patrick
yaptığı açıklamada Aaron Rodgers
ile beraber olduğunu açıkladı.
Aaron Rodgers
daha önce aktrist Olivia Munn
ile beraberdi. 3 sene çıkan çift 2017 yılında yollarını ayırmıştı.
Danica Patrick
ise geçtiğimzi kasım ayında NASCAR pilotu Ricky Stenhouse Jr.
ile olan 5 yıllık ilişkisini noktalamıştı.
Patrick daha önce de fizik tedavi uzmanı Paul Hospenthal ile 7 yıllık bir evlilik yaşamış 2012 yılında boşanmıştı.
Açıklama çiftin Arizona Scottsdale'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülenmesinden sonra geldi.
Can Hakman