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Danica Patrick Aaron Rodgers ile beraber olduğunu açıkladı

NASCAR pilotu Danica Patrick Green Bay Packers'ın oyun kurucusu Aaron Rodgers ile beraber olduğunu açıkladı

Danica Patrick Aaron Rodgers ile beraber olduğunu açıkladı
posta.com.tr

Haftalardır aralarında aşk dedikodusu olan Danica Patrick ve Aaron Rodgers cephesinden yeni haber geldi.

Danica Patrick yaptığı açıklamada Aaron Rodgers ile beraber olduğunu açıkladı.

Aaron Rodgers daha önce aktrist Olivia Munn ile beraberdi. 3 sene çıkan çift 2017 yılında yollarını ayırmıştı.



Danica Patrick ise geçtiğimzi kasım ayında NASCAR pilotu Ricky Stenhouse Jr. ile olan 5 yıllık ilişkisini noktalamıştı.



Patrick daha önce de fizik tedavi uzmanı Paul Hospenthal ile 7 yıllık bir evlilik yaşamış 2012 yılında boşanmıştı.

Açıklama çiftin Arizona Scottsdale'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülenmesinden sonra geldi.


 


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