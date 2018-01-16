Danica Patrick Aaron Rodgers ile beraber olduğunu açıkladı

Can Hakman

Haftalardır aralarında aşk dedikodusu olanvecephesinden yeni haber geldi.yaptığı açıklamadaile beraber olduğunu açıkladı.daha önce aktristile beraberdi. 3 sene çıkan çift 2017 yılında yollarını ayırmıştı.ise geçtiğimzi kasım ayında NASCAR pilotuile olan 5 yıllık ilişkisini noktalamıştı.Patrick daha önce de fizik tedavi uzmanı Paul Hospenthal ile 7 yıllık bir evlilik yaşamış 2012 yılında boşanmıştı.Açıklama çiftin Arizona Scottsdale'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülenmesinden sonra geldi.