Daniel Amokachi'den Cenk Tosun değerlendirmesi...

"İLK ZAMANLAR HEP ZORDUR"

Erdinç Şahin

vetarihinin efsanevi golcüleri arasında yer alan, Everton'ın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.1996 ile 1999 yılları arasında siyah beyazlı formayı terleten Nijeryalı eski golcü, ara transfer döneminde rekor bir bedelle Beşiktaş'tan Everton'a giden'un form durumunu da yorumladı.'da yeterince süre alamamasına yönelik soruya "" yanıtını verdi.Nijeryalı eski futbolcu, bununla birlikte Cenk'in gerçek bir golcü olduğunu söyleyerek "" ifadelerini kullandı.