Daniel Amokachi'den Cenk Tosun değerlendirmesi...

Beşiktaş
ve Everton
tarihinin efsanevi golcüleri arasında yer alan Daniel Amokachi
, Everton'ın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.
1996 ile 1999 yılları arasında siyah beyazlı formayı terleten Nijeryalı eski golcü, ara transfer döneminde rekor bir bedelle Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun
'un form durumunu da yorumladı.
"İLK ZAMANLAR HEP ZORDUR"
Amokachi, Cenk'in Everton
'da yeterince süre alamamasına yönelik soruya "Premier Lig'in hızı ve diğer gerekliliklerine sahip olmayan bir oyuncu için ilk zamanlar hep zordur.
" yanıtını verdi.
Nijeryalı eski futbolcu, bununla birlikte Cenk'in gerçek bir golcü olduğunu söyleyerek "Takımın Dubai'deki antrenman kliplerini izlediğimde çok çalıştığını gördüm. Eminim ki bunun karşılığını alacaktır.
" ifadelerini kullandı.
Erdinç Şahin