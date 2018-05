İstanbul Modern Sinema, Türk Tuborg A.Ş.’nin katkılarıyla, geçtiğimiz yıl oyunculuğu bıraktığını ilan eden en İngiliz oyuncu Daniel Day-Lewis’in muhteşem sinema kariyerine ışık tutuyor.

Oyunculuğa 1971 yılında Sunday, Bloody Sunday filmiyle başlayan Lewis, bugüne kadar Steven Spielberg, Martin Scorsese gibi Hollywood’un en büyük yönetmenleriyle çalıştı. İlki Jim Sheridan imzalı İrlanda yapımı Sol Ayağım (My Left Foot, 1989) olmak üzere, Kan Dökülecek (There Will Be Blood, 2007) ve Lincoln (2012) filmlerindeki performansı ile bugüne kadar en çok Oscar ödülü kazanan erkek oyuncu unvanını taşıyor.

SON FİLMİ DE GÖSTERİLECEK

İlk tercihi olmasa da düşkün olduğunu defalarca dile getirdiği terziliği sonunda karakterine taşıyan Lewis’in, Paul Thomas Anderson ile çektiği ikinci filmi Phantom Thread (2017) sinema ekranındaki son tılsımlı performansı. İstanbul Modern Sinema, Daniel Day-Lewis’in Phantom Thread’den 1984 yılındaki The Bounty’ye uzanan zaman tünelinde, sanat ile zanaatin kesiştiği o ince yerde hayat verdiği mıknatıs etkisindeki 10 karakteri izleyiciyle buluşturuyor.

İstanbul Modern Sinema'da gösterimi yapılacak Daniel Day-Lewis filmleriyse şöyle;

Phantom Thread, Lincoln, Kan Dökülecek, New York Çeteleri, Babam İçin, Masumiyet Çağı, Sol Ayağım, Varolmamın Dayanılmaz Hafifliği, Benim Güzel Çamaşırhanem ve Gemide İsyan.