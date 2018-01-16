Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Daniel Sturridge Beşiktaş'ı kabul etti! Ama...

Liverpool'un golcü futbolcusu Daniel Sturridge Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Siyah-beyazlı yönetim transfere sıcak baksa da Şenol Güneş 28 yaşındaki İngiliz golcüyü veto etti.

Daniel Sturridge Beşiktaş'ı kabul etti! Ama...
Liverpool'da son dönemde gözden düşen 28 yaşındaki golcü futbolcu Daniel Sturridge bir süredir hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın gündemindeydi.

Menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a tavsiye edilen oyuncu siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyordu. Kulübü Liverpool'da golcü futbolcuyu gözden çıkarmıştı. Beşiktaş yönetimi oyuncu ve menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı ancak Şenol Güneş Sturridge transferini istemedi.
 

OYNAYABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR


Bu sezon Firmino ve Mane gibi isimlerin gerisinde kalan Daniel Sturridge İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gitmek için Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu.

Sturridge bu sezon takımı ile çıktığı 14 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İngiliz golcü ile West Ham United ve Southampton da ilgileniyordu. Ayrıca bugün İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla da oyuncu ile ilgileniyor.

Fanatik


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Cedi Osman: LeBron James ile oynamak büyük şans

Cedi Osman: LeBron James ile oynamak büyük şans
Dualar Göztepeli Yusuf Aklan için

Dualar Göztepeli Yusuf Aklan için
Alexis Sanchez için şimdi de Chelsea devreye girdi

Alexis Sanchez için şimdi de Chelsea devreye girdi
'Rockçı İmam'ın basketbolcu oğlu Romanya’ya transfer oldu

'Rockçı İmam'ın basketbolcu oğlu Romanya’ya transfer oldu
Braun Strowman, tonlarca ağırlıktaki tırı devirdi!

Braun Strowman, tonlarca ağırlıktaki tırı devirdi!
Galatasaray'ı elediler, yılın takımı oldular!

Galatasaray'ı elediler, yılın takımı oldular!
Raphael Holzhauser, E. Yeni Malatyaspor için Türkiye’ye geldi

Raphael Holzhauser, E. Yeni Malatyaspor için Türkiye’ye geldi
Aranan kan Klaassen

Aranan kan Klaassen
2018 Avustralya Açık'ı sallayan en seksi kadın tenisçiler

2018 Avustralya Açık'ı sallayan en seksi kadın tenisçiler
ABD cimnastiğinde taciz skandalı

ABD cimnastiğinde taciz skandalı
Galatasaray Remy'nin aklını çeldi!

Galatasaray Remy'nin aklını çeldi!