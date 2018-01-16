Daniel Sturridge Beşiktaş'ı kabul etti! Ama...

Liverpool'
da son dönemde gözden düşen 28 yaşındaki golcü futbolcu Daniel Sturridge
bir süredir hem Fenerbahçe
hem de Beşiktaş'ın
gündemindeydi.
Menajerler aracılığı ile Beşiktaş
'a tavsiye edilen oyuncu siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyordu. Kulübü Liverpool'da
golcü futbolcuyu gözden çıkarmıştı. Beşiktaş
yönetimi oyuncu ve menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı ancak Şenol Güneş Sturridge transferini istemedi.
OYNAYABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR
Bu sezon Firmino
ve Mane
gibi isimlerin gerisinde kalan Daniel Sturridge İngiltere Milli Takımı ile Dünya Kupası
'na gitmek için Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu.
Sturridge bu sezon takımı ile çıktığı 14 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İngiliz golcü ile West Ham United ve Southampton da ilgileniyordu. Ayrıca bugün İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla da oyuncu ile ilgileniyor.
Fanatik
Erdinç Şahin