Daniel Sturridge Beşiktaş'ı kabul etti! Ama...

OYNAYABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Erdinç Şahin

da son dönemde gözden düşen 28 yaşındaki golcü futbolcubir süredir hemhem degündemindeydi.Menajerler aracılığı ile'a tavsiye edilen oyuncu siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakıyordu. Kulübügolcü futbolcuyu gözden çıkarmıştı.yönetimi oyuncu ve menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı ancak Şenol Güneş Sturridge transferini istemedi.Bu sezonvegibi isimlerin gerisinde kalan'na gitmek için Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu.Sturridge bu sezon takımı ile çıktığı 14 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İngiliz golcü ile West Ham United ve Southampton da ilgileniyordu. Ayrıca bugün İspanyol basınında çıkan haberlere göre Sevilla da oyuncu ile ilgileniyor.Fanatik