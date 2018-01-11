Daniel Sturridge’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

YAZ DÖNEMİNİ BEKLEMEYECEK

ARTIK TEK TALİBİ VAR

Erdinç Şahin

’ı transfer etmek isteyen’ye Britanya Adası’ndan peş peşe müjdeli haberler geliyor.İlk olarak, İngiliz yıldızla ilgilenenkulübün satılması gündeme gelince geri adım atmış atmıştı. Son gelişme isekonusunda yaşandı. İskoç takımı, yıldız forveti’densatmak için el sıkışmış, yerini de Sturridge ile doldurma kararı almıştı. Ancak Dembele, Brighton ile anlaşma sağlamasına rağmen bu transferin ocak ayında değil, yaz döneminde gerçekleşmesini istedi.21 yaşındaki golcüden gelecek parayla Sturridge’ı almak isteyende bu gelişme üzerine transfer planını rafa kaldırdı. Çünkü İngiliz golcü içinayrılmak için yaz aylarını beklemek bir seçenek değil. Sturridge, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek adına sezonun ikinci bölümünde forma giyip kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye kararlı.Yaşanan bu gelişmeler, bu oyuncuyu çok isteyeniçin büyük bir fırsat oldu. Daha önce 28 yaşındaki forvetle olumlu bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, şimdi oyuncunun tek talibi olma avantajıylaile masaya oturacak. Yönetimin planı, Kırmızılar’ı ‘satın alma garantili’ kiralama teklifiyle ikna etmek.