Daniel Sturridge’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Daniel Sturridge
’ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe
’ye Britanya Adası’ndan peş peşe müjdeli haberler geliyor.
İlk olarak, İngiliz yıldızla ilgilenen Premier Lig ekibi Newcastle,
kulübün satılması gündeme gelince geri adım atmış atmıştı. Son gelişme ise Celtic
konusunda yaşandı. İskoç takımı, yıldız forveti Moussa Dembele’yi Premier Lig
’den Brighton’a
satmak için el sıkışmış, yerini de Sturridge ile doldurma kararı almıştı. Ancak Dembele, Brighton ile anlaşma sağlamasına rağmen bu transferin ocak ayında değil, yaz döneminde gerçekleşmesini istedi.
YAZ DÖNEMİNİ BEKLEMEYECEK
21 yaşındaki golcüden gelecek parayla Sturridge’ı almak isteyen Celtic
de bu gelişme üzerine transfer planını rafa kaldırdı. Çünkü İngiliz golcü için Liverpool’dan
ayrılmak için yaz aylarını beklemek bir seçenek değil. Sturridge, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek adına sezonun ikinci bölümünde forma giyip kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye kararlı.
ARTIK TEK TALİBİ VAR
Yaşanan bu gelişmeler, bu oyuncuyu çok isteyen Fenerbahçe
için büyük bir fırsat oldu. Daha önce 28 yaşındaki forvetle olumlu bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, şimdi oyuncunun tek talibi olma avantajıyla Liverpool
ile masaya oturacak. Yönetimin planı, Kırmızılar’ı ‘satın alma garantili’ kiralama teklifiyle ikna etmek.
Erdinç Şahin