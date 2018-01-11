Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Daniel Sturridge’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!

Fenerbahçe’nin İngiliz golcü için çekiştiği Celtic’te önemli gelişmeler yaşanıyor. İskoç ekibi, Sturridge’ı Brighton’a gidecek olan Dembele’nin yerine transfer etmek istiyordu. Taraflar anlaşsa da Fransız golcü yaz döneminde gitme kararı aldı. Bunun üzerine Celtic, Sturridge transferini rafa kaldırdı. Böylece Sarı-Lacivertliler için önemli bir fırsat doğdu.

11 Ocak 2018, Perşembe 11:01
Daniel Sturridge’den Fenerbahçe’ye müjdeli haber!
Daniel Sturridge’ı transfer etmek isteyen Fenerbahçe’ye Britanya Adası’ndan peş peşe müjdeli haberler geliyor.

İlk olarak, İngiliz yıldızla ilgilenen Premier Lig ekibi Newcastle, kulübün satılması gündeme gelince geri adım atmış atmıştı. Son gelişme ise Celtic konusunda yaşandı. İskoç takımı, yıldız forveti Moussa Dembele’yi Premier Lig’den Brighton’a satmak için el sıkışmış, yerini de Sturridge ile doldurma kararı almıştı. Ancak Dembele, Brighton ile anlaşma sağlamasına rağmen bu transferin ocak ayında değil, yaz döneminde gerçekleşmesini istedi.
 

YAZ DÖNEMİNİ BEKLEMEYECEK


21 yaşındaki golcüden gelecek parayla Sturridge’ı almak isteyen Celtic de bu gelişme üzerine transfer planını rafa kaldırdı. Çünkü İngiliz golcü için Liverpool’dan ayrılmak için yaz aylarını beklemek bir seçenek değil. Sturridge, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek adına sezonun ikinci bölümünde forma giyip kendini gösterebileceği bir takıma gitmeye kararlı.
 

ARTIK TEK TALİBİ VAR


Yaşanan bu gelişmeler, bu oyuncuyu çok isteyen Fenerbahçe için büyük bir fırsat oldu. Daha önce 28 yaşındaki forvetle olumlu bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler, şimdi oyuncunun tek talibi olma avantajıyla Liverpool ile masaya oturacak. Yönetimin planı, Kırmızılar’ı ‘satın alma garantili’ kiralama teklifiyle ikna etmek.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Beşiktaş Mandzukic’i renklerine bağlamak için düğmeye bastı!

Beşiktaş Mandzukic’i renklerine bağlamak için düğmeye bastı!
Avukatı böyle savundu: 'Gizli planlarının kurbanı oldu, gerçeği eşine anlattı'

Avukatı böyle savundu: 'Gizli planlarının kurbanı oldu, gerçeği eşine anlattı'
Feyenoord'dan flaş Robin van Persie açıklaması

Feyenoord'dan flaş Robin van Persie açıklaması
Milli Paspasçı Seyfullah Karadeniz için Vali’den açıklama geldi

Milli Paspasçı Seyfullah Karadeniz için Vali’den açıklama geldi
Mario Suarez ve eşinin tatil fotoğrafları olay yarattı

Mario Suarez ve eşinin tatil fotoğrafları olay yarattı
Jelena Karleusa'nın çıplak paylaşımı sosyal medyayı salladı

Jelena Karleusa'nın çıplak paylaşımı sosyal medyayı salladı
Son dakika! Benfica'dan flaş Talisca hamlesi

Son dakika! Benfica'dan flaş Talisca hamlesi
Cristiano Ronaldo tanınmamak için yüzünü tamamen sardı!

Cristiano Ronaldo tanınmamak için yüzünü tamamen sardı!
Victoria Lopyreva'ya hacker şoku!

Victoria Lopyreva'ya hacker şoku!
Kayserispor Teknik Direktörü böyle düştü

Kayserispor Teknik Direktörü böyle düştü
Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile anlaştı

Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile anlaştı